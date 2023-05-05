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WTA
05 мая 2023, 20:07 |
1159
1

Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции

Элина впервые после WTA Finals 2018 сыграет против Слоан Стивенс

05 мая 2023, 20:07 |
1159
1
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Слоан Стивенс и Элина Свитолина

Американская теннисистка Слоан Стивенс (№48 WTA) переиграла француженку Джессику Понше (№124 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 125 в Сен-Мало и в полуфинале сразится против украинки Элины Свитолиной.

Сен-Мало. Второй круг
Слоан Стивенс (США) – Джессика Понше (Франция) – 6:2, 2:6, 6:1

Отметим, что Стивенс и Свитолина сыграют впервые после финала Итогового турнира 2018, который стал главным триумфом в карьере украинской теннисистки. У Слоан и Элины ничья в очных встречах (2-2).

Свитолина ранее в Сен-Мало в двух сетах легко разобралась с Леолией Жанжан.

По теме:
Свитолина в двух сетах разобралась с Жанжан на пути в полуфинал в Сен-Мало
Элина Свитолина – Леолия Жанжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
Слоан Стивенс Элина Свитолина Джессика Понше WTA Сен-Мало
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Да-а, не гадали дівчата, коли фінал Підсумкового розігрували, де їм наступного разу зустрітися доведеться...
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