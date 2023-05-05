Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции

Американская теннисистка Слоан Стивенс (№48 WTA) переиграла француженку Джессику Понше (№124 WTA) в 1/4 финала турнира WTA 125 в Сен-Мало и в полуфинале сразится против украинки Элины Свитолиной.

Сен-Мало. Второй круг

Слоан Стивенс (США) – Джессика Понше (Франция) – 6:2, 2:6, 6:1

Отметим, что Стивенс и Свитолина сыграют впервые после финала Итогового турнира 2018, который стал главным триумфом в карьере украинской теннисистки. У Слоан и Элины ничья в очных встречах (2-2).

Свитолина ранее в Сен-Мало в двух сетах легко разобралась с Леолией Жанжан.