Испания05 мая 2023, 19:36 |
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Хаби АЛОНСО: «Реал? Моя голова на 100% с Байером»
Тренер «Байера» не думает о смене клуба
05 мая 2023, 19:36 |
237
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала»:
«Для меня нормально, что на этой стадии сезона ходят разные слухи. Я много лет в футболе. Но нам до сих пор нужно добиться больших результатов в этом сезоне.
Вот почему моя голова сосредоточена на «Байере» на 100 процентов за последние несколько месяцев. И моя голова на 100 процентов с этим клубом для следующего сезона».
Кроме «Реала», интерес к Хаби Алонсо проявляет «Тоттенхэм».
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