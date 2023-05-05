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  4. Хаби АЛОНСО: «Реал? Моя голова на 100% с Байером»
Испания
05 мая 2023, 19:36 |
237
0

Хаби АЛОНСО: «Реал? Моя голова на 100% с Байером»

Тренер «Байера» не думает о смене клуба

05 мая 2023, 19:36 |
237
0
Хаби АЛОНСО: «Реал? Моя голова на 100% с Байером»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Реала»:

«Для меня нормально, что на этой стадии сезона ходят разные слухи. Я много лет в футболе. Но нам до сих пор нужно добиться больших результатов в этом сезоне.

Вот почему моя голова сосредоточена на «Байере» на 100 процентов за последние несколько месяцев. И моя голова на 100 процентов с этим клубом для следующего сезона».

Кроме «Реала», интерес к Хаби Алонсо проявляет «Тоттенхэм».

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Источник Sky Sports
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