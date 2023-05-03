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Англия
03 мая 2023, 12:22 | Обновлено 03 мая 2023, 12:23
647
3

Экс-звезда Ливерпуля может возглавить Тоттенхэм

Хаби Алонсо может покинуть «Байер»

03 мая 2023, 12:22 | Обновлено 03 мая 2023, 12:23
647
3
Экс-звезда Ливерпуля может возглавить Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Шпоры» уже сейчас заняты поиском главного тренера на лето, нынешний сезон с командой доработает Райян Мэйсон. Кроме «Тоттенхэма», интерес к Алонсо проявляет мадридский «Реал», на случай, если Карло Анчелотти покинет клуб.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября прошлого года. Он вывел команду в полуфинал Лиги Европы.

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Хаби Алонсо Тоттенхэм Байер Реал Мадрид
Источник Bild
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Комментарии 3
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Михайло Брижак
Так Нагельсман хотел в Тоттенхем.Или уже что то поменялось?
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0
luceorius
 Коректніше екс-зірка Реала, Ліверпуля та збірної Іспанії.
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0
BUROSTAVOK
Та нє,то не той варіант...Хаби только Баер поставил,вывел в полуфинал Лиги Европы,и тут к Шпорам???Более вероятно Реал,Челси
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0
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