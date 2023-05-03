Экс-звезда Ливерпуля может возглавить Тоттенхэм

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Шпоры» уже сейчас заняты поиском главного тренера на лето, нынешний сезон с командой доработает Райян Мэйсон. Кроме «Тоттенхэма», интерес к Алонсо проявляет мадридский «Реал», на случай, если Карло Анчелотти покинет клуб.

Алонсо возглавляет «Байер» с октября прошлого года. Он вывел команду в полуфинал Лиги Европы.