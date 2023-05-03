Англия03 мая 2023, 12:22 | Обновлено 03 мая 2023, 12:23
647
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Экс-звезда Ливерпуля может возглавить Тоттенхэм
Хаби Алонсо может покинуть «Байер»
03 мая 2023, 12:22 | Обновлено 03 мая 2023, 12:23
647
3
Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Шпоры» уже сейчас заняты поиском главного тренера на лето, нынешний сезон с командой доработает Райян Мэйсон. Кроме «Тоттенхэма», интерес к Алонсо проявляет мадридский «Реал», на случай, если Карло Анчелотти покинет клуб.
Алонсо возглавляет «Байер» с октября прошлого года. Он вывел команду в полуфинал Лиги Европы.
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Комментарии 3
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Так Нагельсман хотел в Тоттенхем.Или уже что то поменялось?
Коректніше екс-зірка Реала, Ліверпуля та збірної Іспанії.
Та нє,то не той варіант...Хаби только Баер поставил,вывел в полуфинал Лиги Европы,и тут к Шпорам???Более вероятно Реал,Челси
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