ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков отреагировал на серию из трех побед подряд в чемпионате.

«Я наслаждаюсь каждым мгновением здесь», – написал футболист в инстаграме.

Отметим, что «Жирона» набрала 47 очков и вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

Цыганков перешел в испанский клуб зимой, за это время сыграл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.