Испания05 мая 2023, 18:53 |
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ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Украинский легионер испанского клуба доволен игрой своей новой команды
05 мая 2023, 18:53 |
1430
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Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков отреагировал на серию из трех побед подряд в чемпионате.
«Я наслаждаюсь каждым мгновением здесь», – написал футболист в инстаграме.
Отметим, что «Жирона» набрала 47 очков и вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.
Цыганков перешел в испанский клуб зимой, за это время сыграл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.
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- Адміністрація, согодні Зорі 100 років. Де новина? Що за неповага? Це що не футбольна подія? Дякую.
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