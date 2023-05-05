Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Испания
05 мая 2023, 18:53 |
1430
2

ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»

Украинский легионер испанского клуба доволен игрой своей новой команды

05 мая 2023, 18:53 |
1430
2
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков отреагировал на серию из трех побед подряд в чемпионате.

«Я наслаждаюсь каждым мгновением здесь», – написал футболист в инстаграме.

Отметим, что «Жирона» набрала 47 очков и вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

Цыганков перешел в испанский клуб зимой, за это время сыграл 13 матчей в чемпионате Испании, забил 3 гола и сделал 4 ассиста.

По теме:
ФОТО. Ливерпуль презентовал домашнюю форму на новый сезон
Источник: Реал ищет замену Лунину
ФОТО. Сердце и сила. Цыганков двумя смайлами отреагировал на победу Жироны
Мальорка Жирона фото чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Источник Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
Футбол | 04 мая 2023, 23:41 7
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии
33 года ожидания позади. Наполи – чемпион Италии

Неаполитанцы завоевали третье Скудетто в своей истории

ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
Футбол | 05 мая 2023, 18:31 1
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала
ВИДЕО. Гвардиола рассказал про отрыв от Арсенала и матч против Реала

Главный тренер «Манчестер Сити» – о предстоящих матчах команды

Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Футбол | 05.05.2023, 14:13
Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Основной защитник Динамо пропустит матч УПЛ
Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Футбол | 04.05.2023, 20:06
Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Клуб Ла Лиги заинтересовался Луниным
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Футбол | 05.05.2023, 07:35
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Экс-игрок Динамо Киев в 36 лет нашел себе новый клуб в Финляндии
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Illiashenko Andriy
- Адміністрація, согодні Зорі 100 років. Де новина? Що за неповага? Це що не футбольна подія? Дякую.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
03.05.2023, 16:54 3
Футбол
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
03.05.2023, 18:12 3
Другие виды
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 27
Футбол
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
04.05.2023, 11:40 2
Теннис
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
03.05.2023, 21:00 7
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – грязный боксер с грязными приемами»
04.05.2023, 17:11 6
Бокс
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
Драка ПАЧЭС. Украинский депутат дал в глаз ру-зомби за кражу флага Украины
04.05.2023, 20:41 8
Война
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
04.05.2023, 18:38 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности