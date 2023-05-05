Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Кривбасс наиграл на победу с Ингульцом»
Хавбек «Кривбасс» – о матче против «Ингульца»
Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал ничью 0:0 с «Ингульцом» в 24-м туре УПЛ:
– На табло – 0:0. Наверное, не тот результат, на который наиграл «Кривбасс» сегодня?
– Конечно. Ведь нас устраивала только победа. Моменты были также у «Ингульца», но у нас их было больше. «Кривбасс» сегодня наиграл на победу, но в итоге только одно очко.
– У тебя также было как минимум два шанса, чтобы забить. Расстроен, что не удалось поразить ворота?
– Есть такое. Очень хотел забить и помочь команде победить. Точно могу сказать: такие моменты надо реализовывать, будем над этим работать в дальнейшем. Где-то не хватило техники, ведь сначала головой пробил мимо ворот, потом в касание выше.
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