Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
WTA
05 мая 2023, 15:56 | Обновлено 05 мая 2023, 15:57
577
2

Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал

Марта остановилась в полуфинале большого грунтового турнира

05 мая 2023, 15:56 | Обновлено 05 мая 2023, 15:57
577
2
Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.

В 1/2 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла первому сеяному тандему Кори Гауфф / Джессика Пегула (США).

Мадрид. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кори Гауфф / Джессика Пегула – 5:7, 6:7(5)

Отметим, что в первом сете Костюк и Русе дважды подавали на сет. На тай-брейке второго сета они вели 5-4 с мини-брейком, но проиграли три очка подряд.

Гауфф и Пегула в финале сразятся против победительниц матча Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.

По теме:
Костюк / Русе – Гауфф / Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стали известны финалистки супертурнира в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
WTA Мадрид Джессика Пегула Марта Костюк Кори Гауфф Елена-Габриэла Русе
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
Зимние виды | 04 мая 2023, 17:43 15
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»

Олимпийская чемпионка – о ситуации в дзюдо

Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции
Теннис | 05 мая 2023, 13:05 0
Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции
Украинское дерби близко. Две украинки вышли в полуфинал турнира в Швеции

Дарья Лопатецкая и Александр Олейникова разгромил своих соперниц в четвертьфинале в Варберге

Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.05.2023, 18:38
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Футбол | 04.05.2023, 16:44
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Игра Ворскла – Динамо прервана из-за воздушной тревоги
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех
Футбол | 05.05.2023, 09:54
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Марта, коли вже ти розблокуєш свою подачу? От коли це станеться, будеш грозою туру, а до того часу виходити на корт в одиночці просто не має сенсу. В парі більш-менш виручає те, що половину подач виконує напарниця, а тому приреченість на поразку відчувається лише в чверті, а не половині геймів матчу. Але й напарницю Мартуся своєю невпевненістю врешті-решт затягує слідом за собою в психологічну яму.
І, на контрасті з Мартою - подача Гофф. Кожний гейм на подачі Марти - гарантія поразки, кожний гейм на подачі Корі - гарантія перемоги.
Ответить
+7
kollekciy
Так, сьогодні можна було, легко виграти, цю сенсаційну гру, якщо б Марта навчилася подавати. Мабуть це дійсно психологічний блок. У фіналі рятувати гру випало Габріелі, і вона не витримала хвилювання, хоча сьогодні всю гру тягнула Марту за собою.     
Ответить
+3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
03.05.2023, 16:54 3
Футбол
Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
Рекорд Холанда, скандальный гол в ворота Шахтера, Павелко про договорняк
04.05.2023, 07:50 3
Футбол
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
Известно, сколько Усик и Фьюри могут заработать за бой в Саудовской Аравии
04.05.2023, 19:10 2
Бокс
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
03.05.2023, 17:40 41
Футбол
Арсенал может продать Зинченко летом
Арсенал может продать Зинченко летом
04.05.2023, 19:40 25
Футбол
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
Нет – участию спортсменов рф и рб! Заявление представителей спорта 35 стран
04.05.2023, 22:07 8
Олимпийские игры
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
04.05.2023, 20:37 13
Теннис
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
03.05.2023, 17:01 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности