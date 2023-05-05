Мадрид. Костюк и Русе проиграли первым сеяным на пути в парный финал
Марта остановилась в полуфинале большого грунтового турнира
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла пробиться в финал на турнире WTA 1000 в Мадриде в парном разряде.
В 1/2 финала украинка вместе с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла первому сеяному тандему Кори Гауфф / Джессика Пегула (США).
Мадрид. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Кори Гауфф / Джессика Пегула – 5:7, 6:7(5)
Отметим, что в первом сете Костюк и Русе дважды подавали на сет. На тай-брейке второго сета они вели 5-4 с мини-брейком, но проиграли три очка подряд.
Гауфф и Пегула в финале сразятся против победительниц матча Виктория Азаренко / Беатрис Хаддад Майя – Лейла Фернандес / Тейлор Таунсенд.
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