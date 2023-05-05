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Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
05.05.2023 15:00 – 36 0 : 0
Звягель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
05 мая 2023, 15:20 | Обновлено 05 мая 2023, 15:27
24
0

Металлург-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 мая в 15:00 видеотрансляцию матча Второй лиги

05 мая 2023, 15:20 | Обновлено 05 мая 2023, 15:27
24
0
Металлург-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Звягель

5 мая проходит поединок 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матча.

Вторая лига. 15-й тур, 5 мая

15:00. Металлург-2 Запорожье – Звягель

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Звягель Металлург-2 Запорожье
Источник Sport.ua
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