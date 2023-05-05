05.05.2023 15:00 – 36’ 0 : 0
Украина. Вторая лига05 мая 2023, 15:20 | Обновлено 05 мая 2023, 15:27
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Металлург-2 – Звягель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 мая в 15:00 видеотрансляцию матча Второй лиги
05 мая 2023, 15:20 | Обновлено 05 мая 2023, 15:27
24
0
5 мая проходит поединок 15-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матча.
Вторая лига. 15-й тур, 5 мая
15:00. Металлург-2 Запорожье – Звягель
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