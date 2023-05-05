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Польша
05 мая 2023, 13:40 | Обновлено 05 мая 2023, 13:42
345
2

Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не знаю, останусь ли в Краковии»

Украинский вингер польского клуба пока что не определился со своим будущем

05 мая 2023, 13:40 | Обновлено 05 мая 2023, 13:42
345
2
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не знаю, останусь ли в Краковии»
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

33-летний левый украинский вингер польского футбольного клуба «Краковия» Евгений Коноплянка коротко прокомментировал свое будущее в команде:

«Не знаю, останусь ли я в «Краковии», я еще не говорил об этом с клубом.

Так что я ничего не знаю о своем будущем. Не мне решать, я не могу, мой контракт действует до 30 июня. В клубе мне ничего не сказали».

11 февраля 2022 года в статусе свободного агента Коноплянка перешёл в «Краковию» из донецкого «Шахтера», заключив контракт на 6 месяцев. 20 мая 2022 года продлил контакт с клубом до лета 2023 года. Всего в футболке «полосатых» Евгений провел 24 матча во всех турнирах, в которых отличился 4 голами и 2 ассистами.

1 мая 2023 года Коноплянка забил первый гол за почти 8 месяцев в ворота ФК «Медзь».

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Евгений Коноплянка Краковия продление контракта
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Бляха, а такий перспективний гравець ще років 10 назад був, мався уже грати в якомусь Реалі чи Ман Сіті, все просрав, шкода(
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0
Vbolivalnyk-Peter
Не знаю чи залишуся в Краковії. В мене є пропозиції від кількох грандів... з Албанії та Боснії...
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