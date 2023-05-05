Источник: УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста
К харьковской команде есть вопросы
По информации СМИ, УАФ теперь внимательно изучает не только матч УПЛ «Днепр-1» – «Металлист» (5:0). Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в этой встрече зафиксировано аномальное движение ставок.
Сообщается, что теперь изучаются и другие матчи «Металлиста», в том числе недавний поединок с «Вересом», который завершился со счетом 5:5.
Правда, в прошлых встречах харьковской команды не было аномального движения ставок.
Сейчас «Металлист» находится в сложном финансовом состоянии. Ранее была информация о задолженностях по зарплате, а в таблице команда опустилась в зону вылета.
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