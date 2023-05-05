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Украина. Премьер лига
05 мая 2023, 12:51 |
1091
18

Источник: УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста

К харьковской команде есть вопросы

05 мая 2023, 12:51 |
1091
18
Источник: УАФ изучает несколько последних матчей Металлиста
ФК Днепр-1

По информации СМИ, УАФ теперь внимательно изучает не только матч УПЛ «Днепр-1» – «Металлист» (5:0). Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что в этой встрече зафиксировано аномальное движение ставок.

Сообщается, что теперь изучаются и другие матчи «Металлиста», в том числе недавний поединок с «Вересом», который завершился со счетом 5:5.

Правда, в прошлых встречах харьковской команды не было аномального движения ставок.

Сейчас «Металлист» находится в сложном финансовом состоянии. Ранее была информация о задолженностях по зарплате, а в таблице команда опустилась в зону вылета.

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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 18
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Al1515
А Минай Шахтер 0 4 где игроки Миная отказались выходить на игру из раздевалки и перестали принимать ставки в Азии Павелко не рассматривает ?
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+3
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Remark
Опять не правильное название статьи, да что ж такое-то? Правильно написать: "УАФ изучает возможность, как не дать клубу Днепр-1 занять 1 место в УПЛ"
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+2
avk2307
И 7-0 тоже не будет рассматривать.
Получается Шахтер может у Металиста выиграть с разницей 5 мячей без видимой борьбы , а Днепр не может? Так в личной встрече Днепр победил, значит и 7-0 теоретически счет мог быть
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+2
Al1515
Так букмекерские конторы официально заявляли что перестаем принимать ставки на матч Шатер Минай потому что кто-то из Украины ставит 300 тысяч евро на счёт 4 0 .Есть сомнения что это был Павелко ? После этого ни одного расследования 
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+1
avk2307
Передлагаю посмотреть обзор еще одного матча ,который проверить надо:https://www.youtube.com/watch?v=x93IiMTLIHI
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Al1515
Павелко доиграется со своей коррупцией .Сейчас война .придут военные и панькатся с этим ахметовским слугой не будут 
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0
Calm
Відправити всіх на поліграф, як це зробило керівництво Ворскли, колі молодіжка злилась дінамо 3-4 виграючи 3-0 при цьому 
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-2
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BUROSTAVOK
Ситуация такова,что футболисты плохо финансируються...Как говорят - бьют - беги,ДАЮТ -БЕРИ. Футболисты Металла не виноваты,и их руководство тоже. Все хотят более менее нормально жыть,кормить свои семьи,и радовать своих родных и близких...
Суть в том,что с ск вэдра 1 дали денег и сделали счет 5-0...Одно удивляет как довбнэ не дали ХЕТ ТРИК ПО ПЕНАЛЬТИ СДЕЛАТЬ...
ПУСКАЙ ИЗУЧАЮТ И НАКАЖУТ ВСЕХ ВЫНОВНЫХ!
ПО ШАХТЕРУ НЕ УТРУЖДАЙТЕ СЕБЯ,ГОЛ БЫЛ АРБИТР ОШЫБСЯ...
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-5
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