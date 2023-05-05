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Англия
05 мая 2023, 11:16 | Обновлено 05 мая 2023, 12:12
753
0

Экс-игрок Арсенала: «Команда Артеты уже завоевала титул»

Шкодран Мустафи – о нынешних результатах «канониров»

05 мая 2023, 11:16 | Обновлено 05 мая 2023, 12:12
753
0
Экс-игрок Арсенала: «Команда Артеты уже завоевала титул»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник лондонского «Арсенал» Шкодран Мустафи, который сейчас играет в Испании за «Леванте», заявил, что лондонцы под руководством Микеля Артеты в нынешнем сезоне уже наиграли на титул, вне зависимости от того, смогут они выиграть АПЛ или нет.

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с тех пор, как Арсен Венгер покинул клуб. На мой взгляд, гораздо важнее, что клуб идет по пути позитивного развития под руководством Артеты. Это важнее, чем, возможно, единственная победа в лиге. «Лестер» завоевал титул в 2016 году, но не смог развить успех.

Думаю, «Арсенал» уже завоевал титул, выйдя в Лигу чемпионов. Конечно, они хотели бы выиграть чемпионат, особенно после такого сезона. Но целью клуба должно быть оставаться на вершине в течение нескольких лет, а не просто один разу выиграть Премьер-лигу», – заявил Мустафи.

В таблице АПЛ «Арсенал» идет вторым вслед за «Манчестер Сити». Команды разделяет одно очко, но у «горожан» есть одна игра в запасе.

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Шкодран Мустафи чемпионат Англии по футболу Украинская Премьер-лига Арсенал Лондон
Источник Sky Sports
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