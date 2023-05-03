Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Похвалил или подколол оппонента?
Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Арсеналу» не стоит расстраиваться, если команда проиграет гонку за чемпионство в АПЛ.
Тренер считает, что лондонцы и так добились существенного прогресса, гарантировав себе место в Лиге чемпионов.
«Арсенал» сколько – 7 лет не играл в Лиге чемпионов? Они проиграли нам и расстроились, но я уверен, что им нужно быть счастливыми. После семи лет они выиграли свой самый важный титул в сезоне, они квалифицировались в Лигу чемпионов».
«Учитывая финансы, престиж, новых игроков и остальные вещи, то это самый важный трофей. И они уже гарантировали себе ЛЧ», – сказал Гвардиола.
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