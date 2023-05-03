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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Англия
03 мая 2023, 22:49 |
836
7

Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»

Похвалил или подколол оппонента?

03 мая 2023, 22:49 |
836
7
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Арсеналу» не стоит расстраиваться, если команда проиграет гонку за чемпионство в АПЛ.

Тренер считает, что лондонцы и так добились существенного прогресса, гарантировав себе место в Лиге чемпионов.

«Арсенал» сколько – 7 лет не играл в Лиге чемпионов? Они проиграли нам и расстроились, но я уверен, что им нужно быть счастливыми. После семи лет они выиграли свой самый важный титул в сезоне, они квалифицировались в Лигу чемпионов».

«Учитывая финансы, престиж, новых игроков и остальные вещи, то это самый важный трофей. И они уже гарантировали себе ЛЧ», – сказал Гвардиола.

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Пеп Гвардиола Александр Зинченко
Источник 90min
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FCDK_87
троль)
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Віталій Ткачук
Чувак за свою каденцію в МС скупився так, що можна було пів Африки прогодувати, а на міжнародній арені нічого не виграв. Краще б мовчав. Та й Баварія не дасть збрехати.
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-1
roman75zpr
Арсенал, скорее, рассуждает по-другому
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-1
bzzzzzz
Та Арсенал это мыльный пузырь, Лестер номер 2, не более. Ихняя долгожданная ЛЧ будет последней в следующем сезоне. А дальше будут опять за топ 6 бороться.
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