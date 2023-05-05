Источник: Реал ищет замену Лунину

В мадридском «Реале» не уверены в том, что украинский голкипер Андрей Лунин останется в команде по завершении нынешнего сезона.

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Сообщается, что «галактикос» уже мониторят трансферный рынок в поисках вратаря, который может стать сменщиком Тибо Куртуа. Позиции бельгийца в статусе первого номера коллектива по-прежнему непоколебимы.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за «Реал» в 12 матчах, пропустил 13 голов.

Контракт украинца с мадридцами истекает летом будущего года.