Испания05 мая 2023, 10:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:59
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Источник: Реал ищет замену Лунину
Мадридский клуб держит в уме уход украинца
05 мая 2023, 10:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:59
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В мадридском «Реале» не уверены в том, что украинский голкипер Андрей Лунин останется в команде по завершении нынешнего сезона.
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Сообщается, что «галактикос» уже мониторят трансферный рынок в поисках вратаря, который может стать сменщиком Тибо Куртуа. Позиции бельгийца в статусе первого номера коллектива по-прежнему непоколебимы.
Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за «Реал» в 12 матчах, пропустил 13 голов.
Контракт украинца с мадридцами истекает летом будущего года.
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