Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Реал ищет замену Лунину
Испания
05 мая 2023, 10:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:59
363
0

Источник: Реал ищет замену Лунину

Мадридский клуб держит в уме уход украинца

05 мая 2023, 10:34 | Обновлено 05 мая 2023, 10:59
363
0
Источник: Реал ищет замену Лунину
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В мадридском «Реале» не уверены в том, что украинский голкипер Андрей Лунин останется в команде по завершении нынешнего сезона.

Сообщается, что «галактикос» уже мониторят трансферный рынок в поисках вратаря, который может стать сменщиком Тибо Куртуа. Позиции бельгийца в статусе первого номера коллектива по-прежнему непоколебимы.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за «Реал» в 12 матчах, пропустил 13 голов.

Контракт украинца с мадридцами истекает летом будущего года.

По теме:
ФОТО. Сердце и сила. Цыганков двумя смайлами отреагировал на победу Жироны
Борьба за еврокубки. Неожиданная победа Бетиса, успех Райо Вальекано
Цыганков получил хорошую оценку за матч Жироны против Мальорки
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Футбол | 05 мая 2023, 06:00 0
Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо
Наполи взял скудетто, Де Дзерби наказал МЮ, Бенито выручил Динамо

Главные новости за 4 мая на Sport.ua

Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех
Футбол | 05 мая 2023, 09:54 4
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех
Скандальные победы Шахтера и Днепра-1, разгром от Черноморца, волевой успех

Самые интересные события 24-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Футбол | 04.05.2023, 18:38
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Динамо – 1:2. Шовковский снова победил. Видео голов и обзор матча
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Футбол | 04.05.2023, 17:38
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
Зимние виды | 04.05.2023, 17:43
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
БАЮЛ – Гутцайту: «Вы позорите всех украинских спортсменов во всем мире»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
03.05.2023, 23:37 3
Футбол
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
03.05.2023, 17:01 10
Теннис
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
Ястремская обыграла Блинкову на пути в 1/4 финала турнира в Испании
04.05.2023, 20:37 13
Теннис
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
03.05.2023, 17:40 41
Футбол
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
03.05.2023, 21:25 93
Футбол
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
03.05.2023, 18:59 7
Биатлон
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
03.05.2023, 21:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности