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Италия
05 мая 2023, 09:14 | Обновлено 05 мая 2023, 09:29
364
0

Радость до смерти. Ликования по чемпионству стоили жизни фанату Наполи

Трагедия случилась в Неаполе

05 мая 2023, 09:14 | Обновлено 05 мая 2023, 09:29
364
0
Радость до смерти. Ликования по чемпионству стоили жизни фанату Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

На улицах Неаполя во время празднования чемпионства «Наполи» в Серии А произошла перестрелка. В ее результате погиб молодой человек.

26-летний фанат «Наполи» был ранен, после чего был доставлен в одну из неаполитанских клиник, где вскоре скончался.

После случившегося родственники погибшего, узнав о его смерти, напали на клинику и нанесли ей серьезные разрушения.

Рассмотрение дела об убийстве в настоящий момент занимаются правоохранительные органы Неаполя.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Наполи фанаты
Источник La Repubblica
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