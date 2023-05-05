Италия05 мая 2023, 09:14 | Обновлено 05 мая 2023, 09:29
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Радость до смерти. Ликования по чемпионству стоили жизни фанату Наполи
Трагедия случилась в Неаполе
05 мая 2023, 09:14 | Обновлено 05 мая 2023, 09:29
364
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На улицах Неаполя во время празднования чемпионства «Наполи» в Серии А произошла перестрелка. В ее результате погиб молодой человек.
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26-летний фанат «Наполи» был ранен, после чего был доставлен в одну из неаполитанских клиник, где вскоре скончался.
После случившегося родственники погибшего, узнав о его смерти, напали на клинику и нанесли ей серьезные разрушения.
Рассмотрение дела об убийстве в настоящий момент занимаются правоохранительные органы Неаполя.
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