Радость до смерти. Ликования по чемпионству стоили жизни фанату Наполи

На улицах Неаполя во время празднования чемпионства «Наполи» в Серии А произошла перестрелка. В ее результате погиб молодой человек.

26-летний фанат «Наполи» был ранен, после чего был доставлен в одну из неаполитанских клиник, где вскоре скончался.

После случившегося родственники погибшего, узнав о его смерти, напали на клинику и нанесли ей серьезные разрушения.

Рассмотрение дела об убийстве в настоящий момент занимаются правоохранительные органы Неаполя.