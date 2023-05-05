Люк ШОУ: «Не могу объяснить, почему моя рука была там»

Защитник клуба «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу дал оценку пенальти в компенсированное время матча АПЛ с «Брайтоном» (0:1), который был назначен после игры рукой в его исполнении. Арбитр указал на точку при помощи ВАР, а Алексис Макаллистер не промахнулся и принес «чайкам» победу.

«Последняя минута, реально последний эпизод. Меня слегка подтолкнули, но, конечно, моей руки не должно было там быть. Я признаю это, признаю честно. Это стоило нам результата, и это тяжело. Я даже не могу объяснить, почему моя рука была там. Я почувствовал толчок. Может быть, из-за этого рука поднялась, но такого действия не должно было быть.

До подачи углового назначили штрафной, но там не было фола. Я не ищу оправданий, но фола, который привел к подаче углового, не было. Так что, возможно, этого поворота вообще не должно было быть. Я ни в чем не обвиняю судью. Рука была поднята. Это глупая ошибка, которая стоила нам очка», – заявил Шоу.