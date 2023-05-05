ФОТО. Сердце и сила. Цыганков двумя смайлами отреагировал на победу Жироны

Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Победный для хозяев поля гол забил Валентин Кастельянос на 85-й минуте.

Украинский хавбек «Жироны» Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте. Первый мяч «жирондинцы» забили после подачи украинца, а во время второго гола Цыганков отдал пас на Ивана Мартина, который отметился голевой передачей.

Одержав третью победу подряд, «Жирона» набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и всерьез включилась в борьбу за зону еврокубков.

После победы Цыганков поделился постом официального аккаунта «Жироны» с результатом поединка у себя в Instagram и поставил два смайла: ❤️💪🏻