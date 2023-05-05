Борьба за еврокубки. Неожиданная победа Бетиса, успех Райо Вальекано
Состоялись два матча 33-го тура чемпионата Испании
4 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Атлетик» на своем поле неожиданно проиграл «Бетису» со счетом 1:0. Единственный гол на 6-й минуте забил Виллиан Жозе, а на 90+3 защитник хозяев Дани Вивиан получил красную карточку.
«Райо Вальекано» дома разобрался с «Вальядолидом». Все 3 мяча в этом поединке были забиты во втором тайме. За хозяев поля отличились Рауль де Томас и Серхио Камельо, а итоговые 2:1 сделал Серхио Леон на 84-й минуте.
Сейчас 6-е место в таблице Ла Лиги занимает «Бетис» с 46 очками, что позволяет ему участвовать в Лиге конференций. На 7-й позиции расположилась «Жирона» (47), которая делит место вместе с «Атлетиком». Девятая строчка осталась за «Райо Вальекано» – 46 пунктов.
Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур. 4 мая
Атлетик – Бетис – 0:1
Гол: Виллиан Жозе, 6
Удаление: Вивиан, 90+3
Райо Вальекано – Вальядолид – 2:1
Голы: де Томас, 48, Камельо, 80 – Леон, 84
97' ⏱⚽️ ¡¡¡FINAAAAAAAAAL!!! 👏👏👏 ¡Final del partido con victoria verdiblanca!— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) May 4, 2023
🔴⚪ #AthleticRealBetis 0-1 💚💙#DíaDeBetis pic.twitter.com/G5MhMYq7d4
⚡️ ¡FINAAAAAL EN VALLECAS! (2-1)— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) May 4, 2023
¡Victoria con goles de @RaulDeTomas9 y @9Camello para alcanzar los 4⃣6⃣ puntos en la tabla!#RayoRealValladolid #VamosRayo pic.twitter.com/GyIoaPgvYQ
События матча
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