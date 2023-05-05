Борьба за еврокубки. Неожиданная победа Бетиса, успех Райо Вальекано

4 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Атлетик» на своем поле неожиданно проиграл «Бетису» со счетом 1:0. Единственный гол на 6-й минуте забил Виллиан Жозе, а на 90+3 защитник хозяев Дани Вивиан получил красную карточку.

«Райо Вальекано» дома разобрался с «Вальядолидом». Все 3 мяча в этом поединке были забиты во втором тайме. За хозяев поля отличились Рауль де Томас и Серхио Камельо, а итоговые 2:1 сделал Серхио Леон на 84-й минуте.

Сейчас 6-е место в таблице Ла Лиги занимает «Бетис» с 46 очками, что позволяет ему участвовать в Лиге конференций. На 7-й позиции расположилась «Жирона» (47), которая делит место вместе с «Атлетиком». Девятая строчка осталась за «Райо Вальекано» – 46 пунктов.

Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур. 4 мая

Атлетик – Бетис – 0:1

Гол: Виллиан Жозе, 6

Удаление: Вивиан, 90+3

Райо Вальекано – Вальядолид – 2:1

Голы: де Томас, 48, Камельо, 80 – Леон, 84