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Чемпионат Испании
Атлетик
04.05.2023 23:00 – FT 0 : 1
Бетис
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Испания
05 мая 2023, 02:14 | Обновлено 05 мая 2023, 02:31
107
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Борьба за еврокубки. Неожиданная победа Бетиса, успех Райо Вальекано

Состоялись два матча 33-го тура чемпионата Испании

05 мая 2023, 02:14 | Обновлено 05 мая 2023, 02:31
107
0
Борьба за еврокубки. Неожиданная победа Бетиса, успех Райо Вальекано
Getty Images/Global Images Ukraine

4 мая состоялись два матча 33-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Атлетик» на своем поле неожиданно проиграл «Бетису» со счетом 1:0. Единственный гол на 6-й минуте забил Виллиан Жозе, а на 90+3 защитник хозяев Дани Вивиан получил красную карточку.

«Райо Вальекано» дома разобрался с «Вальядолидом». Все 3 мяча в этом поединке были забиты во втором тайме. За хозяев поля отличились Рауль де Томас и Серхио Камельо, а итоговые 2:1 сделал Серхио Леон на 84-й минуте.

Сейчас 6-е место в таблице Ла Лиги занимает «Бетис» с 46 очками, что позволяет ему участвовать в Лиге конференций. На 7-й позиции расположилась «Жирона» (47), которая делит место вместе с «Атлетиком». Девятая строчка осталась за «Райо Вальекано» – 46 пунктов.

Чемпионат Испании по футболу. 33-й тур. 4 мая

Атлетик – Бетис – 0:1
Гол: Виллиан Жозе, 6
Удаление: Вивиан, 90+3

Райо Вальекано – Вальядолид – 2:1
Голы: де Томас, 48, Камельо, 80 – Леон, 84

События матча

90’
Даниэль Вивиан (Атлетик) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
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Источник Sport.ua
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