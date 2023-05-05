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  4. Цыганков получил хорошую оценку за матч Жироны против Мальорки
Испания
05 мая 2023, 00:23 | Обновлено 05 мая 2023, 00:44
735
0

Цыганков получил хорошую оценку за матч Жироны против Мальорки

Победный для хозяев поля гол забил Валентин Кастельянос на 85-й минуте

05 мая 2023, 00:23 | Обновлено 05 мая 2023, 00:44
735
0
Цыганков получил хорошую оценку за матч Жироны против Мальорки
Getty Images/Global Images Ukraine. Цыганков и Кастельянос

Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте. За игру украинец получил оценку 7.1, это выше, чем средняя у команды (6.75).

Победный для хозяев поля гол на 85-й минуте забил Валентин Кастельянос, он получил оценку 7.5.

Наиболее высокую оценку среди футболистов «Жироны» поставили Бернардо Эспиносе (7.8), автору первого гола в матче

Одержав третью победу подряд, «Жирона» набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и включилась в борьбу за зону еврокубков.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Мальорка – 2:1

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Валентин Кастельянос Бернардо Эспиноса WhoScored
Источник Sport.ua
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