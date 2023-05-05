Цыганков получил хорошую оценку за матч Жироны против Мальорки

Вечером 4 мая состоялся матч 33-го тура Ла Лиги, в котором «Жирона» обыграла «Мальорку» (2:1).

Украинский хавбек Жироны Виктор Цыганков вышел в основном составе и провел на поле почти весь матч – его заменили на 90+1 минуте. За игру украинец получил оценку 7.1, это выше, чем средняя у команды (6.75).

Победный для хозяев поля гол на 85-й минуте забил Валентин Кастельянос, он получил оценку 7.5.

Наиболее высокую оценку среди футболистов «Жироны» поставили Бернардо Эспиносе (7.8), автору первого гола в матче

Одержав третью победу подряд, «Жирона» набрала 47 очков, вышла на 7-ю позицию и включилась в борьбу за зону еврокубков.

Оценки WhoScored за матч Жирона – Мальорка – 2:1