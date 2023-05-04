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  4. БЕНИТО: «Очень счастлив, что забил Ворскле»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 23:04 | Обновлено 04 мая 2023, 23:05
305
0

БЕНИТО: «Очень счастлив, что забил Ворскле»

Вингер «Динамо» – о дебютном голе за клуб

04 мая 2023, 23:04 | Обновлено 04 мая 2023, 23:05
305
0
БЕНИТО: «Очень счастлив, что забил Ворскле»
ФК Динамо Киев. Бенито

Вингер «Динамо» Бенито прокомментировал победу 2:1 над «Ворсклой» в 24-м туре УПЛ и свой дебютный гол за киевлян:

– Бенито, в первом тайме игра давалась вам непросто?
– Да, было непросто приноровиться, ведь соперники действовали против наших игроков персонально, держа не зоны, а каждого игрока. Так что нам было нелегко, надо было много двигаться, чтобы продвигаться вперед.

Мы допустили ошибку в защите, и они повели в счете. Мы вынуждены были еще больше атаковать, а соперники ловили нас на контратаках и создавали новые голевые случаи.

Очень хорошо, что мы сумели сравнять счет до перерыва. Если бы мы этого не сделали, нам было бы очень тяжело во втором тайме. Но мы смогли ответить. Я считаю, что в этой игре мы хорошо проявили себя как коллектив, как команда.

– Тренеры внесли много тактических коррективов в игру в перерыве?
– Не особенно. Они просто просили нас прибавить в движении. Поскольку соперники перекрывали нас индивидуально, нашим игрокам нужно больше двигаться. Благодаря постоянному движению атакующих игроков у других появлялось больше вариантов развития атак. Тренер просил нас больше двигаться и активнее атаковать. И это привело к тому, что мы получили реализуемый голевой шанс.

– Твой дебютный гол это то, к чему ты стремился уже несколько матчей? Ты радуешься тому, что забил победный мяч?
– Я очень счастлив, что отличился, потому что этот гол оказался решающим и принес нам в итоге победу. Эти три очка очень важны для нас, поскольку все наши конкуренты, которые находятся выше нас в турнирной таблице, набрали максимум очков в этом туре. «Шахтер» победил, «Днепр-1» и «Заря» тоже победили вчера. Мы должны продолжать бороться за медальные места. Я очень рад, что мой гол помог нам получить эти три очка.

– Ты забил гол в нетипичной для себя манере – не после дриблинга или флангового прохода, а сыграв на добивании, как настоящий центрфорвард…
– Это так. Если ты стремишься забивать голы, важно быть в нужное время в нужном месте, находиться перед воротами. В каждой атаке кто-то должен был быть готов добить мяч с близкого расстояния. Я предпринимал много попыток дриблинга, однако «Ворскла» оборонялась очень компактно. Поэтому мы должны постоянно идти вперед и подстерегать ошибки защитников или голкипера. Это привело к тому, что мы получили возможность забить, которым воспользовались.

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Бенито Динамо Киев Ворскла - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник ФК Динамо Киев
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