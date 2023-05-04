ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы

В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» киевская команда вышла вперед со счетом 2:1. Гол оформил вингер Бенито, для которого это только первый гол в составе «Динамо».

Бенито стал игроком команды в феврале 2020 года.