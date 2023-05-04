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  4. ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 16:29 |
1292
1

ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы

Киевляне вышли вперед

04 мая 2023, 16:29 |
1292
1
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
ФК Динамо Киев. Бенито

В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» киевская команда вышла вперед со счетом 2:1. Гол оформил вингер Бенито, для которого это только первый гол в составе «Динамо».

Бенито стал игроком команды в феврале 2020 года.

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Динамо Киев Ворскла - Динамо Бенито чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Alexandr Ivanov
До речі, у Беніто вже друга результативна дія з того моменту, як його розкритикували у sport.ua. Хлопець зробив правильні висновки  .
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