Украина. Премьер лига04 мая 2023, 16:29 |
1292
1
ВИДЕО. Первый гол за Динамо. Бенито забил в ворота Ворсклы
Киевляне вышли вперед
04 мая 2023, 16:29 |
1292
1
В матче чемпионата Украины между «Ворсклой» и «Динамо» киевская команда вышла вперед со счетом 2:1. Гол оформил вингер Бенито, для которого это только первый гол в составе «Динамо».
Бенито стал игроком команды в феврале 2020 года.
Беніто забив дебютний гол за київське Динамо ⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/aY3ves6eEy— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) May 4, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2023, 15:30 1
Руслан Степанюк реализовал выход один на один
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 2
Не стало американки Тори Боуи
Футбол | 04.05.2023, 07:50
Футбол | 03.05.2023, 23:37
Бокс | 04.05.2023, 15:11
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
До речі, у Беніто вже друга результативна дія з того моменту, як його розкритикували у sport.ua. Хлопець зробив правильні висновки .
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2023, 16:54 3
03.05.2023, 21:00 6
02.05.2023, 16:45 12
02.05.2023, 20:23 4
03.05.2023, 18:44 1
03.05.2023, 17:01 10
02.05.2023, 22:23 15
03.05.2023, 17:40 51