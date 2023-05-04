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  4. Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ
Англия
04 мая 2023, 21:43 | Обновлено 04 мая 2023, 21:57
275
0

Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ

Старт поединка запланирован на 4 мая 22:00 по киевскому времени.

04 мая 2023, 21:43 | Обновлено 04 мая 2023, 21:57
275
0
Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

4 мая пройдет перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Брайтон - Манчестер Юнайтед Роберто Де Дзерби стартовые составы
Источник Sport.ua
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