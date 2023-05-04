Англия04 мая 2023, 21:43 | Обновлено 04 мая 2023, 21:57
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Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ
Старт поединка запланирован на 4 мая 22:00 по киевскому времени.
04 мая 2023, 21:43 | Обновлено 04 мая 2023, 21:57
275
0
4 мая пройдет перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Юнайтед».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ
Let's go! 😁 Here's your team to face @ManUtd. 📝https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/wAVHm4YKfC— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 4, 2023
Up the Reds! ✊🔴#MUFC || #BHAMUN— Manchester United (@ManUtd) May 4, 2023
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