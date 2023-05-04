4 мая пройдет перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон» встретится с «Манчестер Юнайтед».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Де Дзерби против гранда. Стартовые составы на матч между Брайтоном и МЮ