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  4. Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
Испания
04 мая 2023, 20:10 | Обновлено 04 мая 2023, 20:17
184
0

Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки

Матч 33-го тура чемпионата Испании начнется 4 мая в 20:30

04 мая 2023, 20:10 | Обновлено 04 мая 2023, 20:17
184
0
Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
ФК Жирона

В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков выйдет в основном составе «Жироны».

Стартовые составы на матч Жирона – Мальорка

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы
Источник Sport.ua
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