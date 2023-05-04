Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки

В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Украинский полузащитник Виктор Цыганков выйдет в основном составе «Жироны».

Стартовые составы на матч Жирона – Мальорка