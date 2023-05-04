Испания04 мая 2023, 20:10 | Обновлено 04 мая 2023, 20:17
184
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Цыганков выйдет в основном составе Жироны на матч против Мальорки
Матч 33-го тура чемпионата Испании начнется 4 мая в 20:30
04 мая 2023, 20:10 | Обновлено 04 мая 2023, 20:17
184
0
В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании встретятся «Жирона» и «Мальорка».
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
Украинский полузащитник Виктор Цыганков выйдет в основном составе «Жироны».
Стартовые составы на матч Жирона – Мальорка
L'ONZE! ❤️🤍#GironaRCDMallorca pic.twitter.com/2yIyjlTpVB— Girona FC (@GironaFC) May 4, 2023
🖤👺 𝐗𝐈 #GironaRCDMallorca pic.twitter.com/IocAAI6xcN— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) May 4, 2023
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