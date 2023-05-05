В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Setanta Sports Украина.

Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Борнмут» и «Челси» делят 12-е – 13-е места в турнирной таблице АПЛ, имея по 39 очков в активе. Но у «Челси» игра в запасе и лучшая разница забитых-пропущенных голов.