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Англия
05 мая 2023, 14:52 | Обновлено 05 мая 2023, 14:55
74
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Борнмут – Челси

«Челси» попытается прервать черную серию

05 мая 2023, 14:52 | Обновлено 05 мая 2023, 14:55
74
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Борнмут – Челси
ФК Челси

В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Setanta Sports Украина.

Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

На данный момент «Борнмут» и «Челси» делят 12-е – 13-е места в турнирной таблице АПЛ, имея по 39 очков в активе. Но у «Челси» игра в запасе и лучшая разница забитых-пропущенных голов.

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Источник Sport.ua
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