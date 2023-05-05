Англия05 мая 2023, 14:52 | Обновлено 05 мая 2023, 14:55
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Борнмут – Челси
«Челси» попытается прервать черную серию
05 мая 2023, 14:52 | Обновлено 05 мая 2023, 14:55
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В субботу, 6 мая «Борнмут» в матче 35-го тура АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса Setanta Sports Украина.
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
На данный момент «Борнмут» и «Челси» делят 12-е – 13-е места в турнирной таблице АПЛ, имея по 39 очков в активе. Но у «Челси» игра в запасе и лучшая разница забитых-пропущенных голов.
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