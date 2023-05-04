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  4. Виктор СКРИПНИК: «Динамо – это Динамо. Они свои шансы использовали»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 18:49 | Обновлено 04 мая 2023, 18:50
869
0

Виктор СКРИПНИК: «Динамо – это Динамо. Они свои шансы использовали»

Наставник оценил поражение в матче УПЛ

04 мая 2023, 18:49 | Обновлено 04 мая 2023, 18:50
869
0
Виктор СКРИПНИК: «Динамо – это Динамо. Они свои шансы использовали»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

В матче чемпионата Украины «Ворскла» уступила «Динамо» 1:2. Наставник полтавчан Виктор Скрипник доволен игрой в первом тайме, однако во втором соперник сумел добавить.

— Проиграли команде, которая уже, можно сказать, сто лет считается флагманом украинского футбола. В первом тайме имели очень хорошие шансы забить два-три мяча. Нас это порадовало. Но «Динамо» есть «Динамо». Те шансы, которые мы предоставили этой команде, она использовала на 100 процентов.

Получилась боевая игра, в которой каждая из команд хотела выиграть. Настраивались, что после воздушной тревоги у нас будет шанс. И мы его создали. Вот только, к сожалению, не попали в ворота.

Хотели играть в боевой футбол, не закрываться, но что есть, то есть. Доволен тем, как ребята выглядели в первом тайме, но во второй половине встречи «Динамо» играло уже по счету, а на замену в этой команде выходили хорошие исполнители, которые прибавили качества в игре. Но мы смотрим на себя: сегодня нам немного не хватило хладнокровия. Шансы были, но мы ими не воспользовались

— Сравните два матча с «Динамо» в этом чемпионате — в первом круге (1:1) и сегодняшнем (1:2).

— В первом матче мы, так сказать, играли против мяча и дождались своего шанса, когда «Динамо» уже думало, что пойдет на перерыв при счете 1:0. Воспользовались расслабленностью соперника, а затем отстояли ничью. Но сегодня была другая игра. Мы изначально стремились искать и использовать свои шансы. Но, повторюсь, «Динамо» есть «Динамо».

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Виктор Скрипник Ворскла Полтава Ворскла - Динамо Динамо Киев чемпионат Украины по футболу
Источник Динамо Киев от Шурика
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