Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечты умирают последними»

Главный тренер «Кривбасса» остался доволен игрой своей команды против «Ингульца». Однако результат, по мнению Вернидуба, мог быть лучше.

«В первом тайме единственное чего нам не хватало – результативной передачи. После перерыва, скажу честно, игра выровнялась – команда «Ингулец» перестроилась. Если первый тайм они играли 5-2-3, то во втором Сергей Иванович начал играть 4-2-3-1 – классику. Моменты были у обеих команд. Жаль, что после удаления мы не смогли дожать соперника. Была штанга, попадание в нашего игрока, когда мяч летел в ворота. Надо было эффективнее атаковать. Это говорит о том, что даже в большинстве мы еще не умеем играть в позиционных атаках. Поэтому результат 0:0.

Через три дня у нас игра с «Динамо» в Кривом Роге. Вся борьба впереди, как для тех, кто будет играть переходные матчи, так и для тех, кто претендует побороться за место в Лиге Конференций. Мы мечтаем об этом. Увидим. Мечты умирают последними», – сказал Юрий Вернидуб.

«Кривбасс» после 24 туров занимает шестое место в таблице, имея в активе 32 очка.