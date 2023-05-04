Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечты умирают последними»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 16:59 | Обновлено 04 мая 2023, 18:14
1196
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечты умирают последними»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал матч 24-го тура против «Ингульца» (0:0)

04 мая 2023, 16:59 | Обновлено 04 мая 2023, 18:14
1196
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мечты умирают последними»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» остался доволен игрой своей команды против «Ингульца». Однако результат, по мнению Вернидуба, мог быть лучше.

«В первом тайме единственное чего нам не хватало – результативной передачи. После перерыва, скажу честно, игра выровнялась – команда «Ингулец» перестроилась. Если первый тайм они играли 5-2-3, то во втором Сергей Иванович начал играть 4-2-3-1 – классику. Моменты были у обеих команд. Жаль, что после удаления мы не смогли дожать соперника. Была штанга, попадание в нашего игрока, когда мяч летел в ворота. Надо было эффективнее атаковать. Это говорит о том, что даже в большинстве мы еще не умеем играть в позиционных атаках. Поэтому результат 0:0.

Через три дня у нас игра с «Динамо» в Кривом Роге. Вся борьба впереди, как для тех, кто будет играть переходные матчи, так и для тех, кто претендует побороться за место в Лиге Конференций. Мы мечтаем об этом. Увидим. Мечты умирают последними», – сказал Юрий Вернидуб.

«Кривбасс» после 24 туров занимает шестое место в таблице, имея в активе 32 очка.

По теме:
Сергей КОВАЛЕЦ: «В ближайших трех матчах мы можем набрать 7 очков»
Ингулец – Кривбасс – 0:0. Без голов, но с удалением. Видеообзор матча
Удаление – не помеха. Ингулец удержал ничью против Кривбасса
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Футбол | 03 мая 2023, 21:00 6
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24

В матч 24-го тура УПЛ «Днепр-1» разгромил «Металлист» со счетом 5:0

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 2
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32

Не стало американки Тори Боуи

Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Футбол | 04.05.2023, 17:38
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Полтавчан хватило на тайм. Динамо победило Ворсклу
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
Футбол | 04.05.2023, 15:30
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
ВИДЕО. Ворскла после красивой комбинации оформила гол в ворота Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
Часть российских спортсменов после проверки не допущены к ЧМ-2023 по дзюдо
02.05.2023, 20:23 4
Другие виды
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
03.05.2023, 16:54 3
Футбол
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
03.05.2023, 06:30 9
Футбол
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
03.05.2023, 23:37 11
Футбол
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
Почему не засчитали гол? У представителей Миная произошел конфликт с рефери
03.05.2023, 17:40 52
Футбол
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
03.05.2023, 17:01 10
Теннис
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны все полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
04.05.2023, 11:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности