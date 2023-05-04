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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 16:31 |
711
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Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»

Главный тренер «Руха» – о ничьей с против «Металлиста 1925»

04 мая 2023, 16:31 |
711
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Жаль, что не выиграли, имея численное большинство»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев прокомментировал нулевую ничью в выездном поединке против харьковского «Металлиста 1925».

- Конечно, жаль, что не выиграли, имея численное большинство столько времени. Но позиционную игру надо тренировать, это сложный элемент футбола. К тому же, в «Металлисте 1925» есть опытные футболисты, которые умеют успешно защищаться и перестраиваться при таких обстоятельствах. Мы же не всегда вовремя, правильно и быстро принимали решения, такие сложные варианты нужно наигрывать. К сожалению, взяли только одно очко сегодня.

Хотелось бы, чтобы в обойме находились наши ведущие футболисты, целая группа которых из-за травм и повреждений пропускали и эту игру. Мы еще ни одного матча не сыграли оптимальным составом. Но у нас другого выхода нет. Есть много хороших молодых и перспективных ребят, поэтому они играют в таких матчах. Сегодня некоторые из них тоже получил свой шанс.

Понятно, что нам нужно выполнять основную задачу – остаться в Премьер-лиге. Работаем над тем, чтобы должным образом настраивать футболистов в психологическом плане. С каждой игрой они получают большой опыт, я в тех футболистов очень верю, это на самом деле хорошие игроки.

Но в связи с турнирной ситуацией на них упал такой груз, с которым непросто справляться даже исполнителям с большим опытом. И все же я думаю, что ребята с этим справятся, и это даст им существенный толчок в будущем.

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Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух
Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
да там едва не проиграли играя в большинстве
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