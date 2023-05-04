Алан Ширер поздравил Холанда, который побил его бомбардирский рекорд в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал первым в истории игроком, забившим 35 голов в одном сезоне Премьер-лиги. Ранее рекорд принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру (по 34).

После этого рекордного мяча бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер подколол Ширера.

«Рекорд Премьер-лиги для Эрлинга Холанда – 35 голов. Это безумие. Мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время», – написал Линекер в твиттере.

«Не мог даже желать, чтобы это достижение покорилось более приятному парню. Это заняло всего 28 лет! Он лучший», – ответил Ширер.