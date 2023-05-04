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  4. Алан Ширер поздравил Холанда, который побил его бомбардирский рекорд в АПЛ
Англия
04 мая 2023, 16:24 | Обновлено 04 мая 2023, 16:32
480
0

Алан Ширер поздравил Холанда, который побил его бомбардирский рекорд в АПЛ

Один из самых успешных нападающих в истории АПЛ рад, что это сделал именно Эрлинг

04 мая 2023, 16:24 | Обновлено 04 мая 2023, 16:32
480
0
Алан Ширер поздравил Холанда, который побил его бомбардирский рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал первым в истории игроком, забившим 35 голов в одном сезоне Премьер-лиги. Ранее рекорд принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру (по 34).

После этого рекордного мяча бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер подколол Ширера.

«Рекорд Премьер-лиги для Эрлинга Холанда – 35 голов. Это безумие. Мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время», – написал Линекер в твиттере.

«Не мог даже желать, чтобы это достижение покорилось более приятному парню. Это заняло всего 28 лет! Он лучший», – ответил Ширер.

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Источник Twitter
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