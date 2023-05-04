Алан Ширер поздравил Холанда, который побил его бомбардирский рекорд в АПЛ
Один из самых успешных нападающих в истории АПЛ рад, что это сделал именно Эрлинг
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холланд стал первым в истории игроком, забившим 35 голов в одном сезоне Премьер-лиги. Ранее рекорд принадлежал Энди Коулу и Алану Ширеру (по 34).
После этого рекордного мяча бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер подколол Ширера.
«Рекорд Премьер-лиги для Эрлинга Холанда – 35 голов. Это безумие. Мои мысли с Аланом Ширером в это трудное время», – написал Линекер в твиттере.
«Не мог даже желать, чтобы это достижение покорилось более приятному парню. Это заняло всего 28 лет! Он лучший», – ответил Ширер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
екатерина бех вернулась к истокам
Николай Балакин не засчитал гол в ворота «Шахтера» после удара Немчанинова