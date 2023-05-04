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  4. Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 14:16 | Обновлено 04 мая 2023, 14:22
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4

Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»

Игрок «Миная» - об игре с «горняками» Донецка

04 мая 2023, 14:16 | Обновлено 04 мая 2023, 14:22
444
4
Иван ТРУБОЧКИН: «Странно, что у судей УПЛ нет системы фиксации гола»
ФК Минай. Иван Трубочкин

Защитник «Миная» Иван Трубочкин дал оценку матчу 24-го тура УПЛ с «Шахтером» (0:1), в котором судейская бригада, напомним, не засчитала гол в исполнении закарпатца Дмитрия Немчанинова, не увидел, что мяч полностью пересек линию ворот.

«Разочарованы результатом. Я еще не смотрел момент с голом Немчанинова, но много споров было и остался горький привкус. Но все же считаю, что положительных моментов больше. Странно, что у судей УПЛ нет такой обычной для футбола системы фиксации гола. Это уже не говоря о ВАР.

Разумеется, нам противостоял лидер чемпионата. У «Шахтера» очень квалифицированные игроки, квалифицированный тренерский штаб, но мы настраивались дать бой сопернику и нам это удалось. Против такой команды не нужно давать много места, особенно при игре в защите. Думаю, мы компактно действовали на своей половине поля в центральной зоне. «Шахтеру» было сложно. Тем более что мы играли в пять защитников.

Для нас важна каждая игра. Мы выходим как на финал – добывать очки и бороться за победу», – рассказал Трубочкин.

«Минай» в таблице чемпионата Украины занимает 13-е место с 23 очками после 24 матчей.

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Иван Трубочкин Шахтер - Минай Шахтер Донецк Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Минай
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Комментарии 4
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avk2307
Правильно он подметил.
Система фиксации гола же была и отдельно от ВАР до его появления. 
И это не так дорого. Фургон гнать не надо . Достаточно на каждый стадион приобрести где играют УПЛ
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