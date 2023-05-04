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  4. Алькарас в преддверии 20-летия назвал свою главную теннисную мечту
ATP
04 мая 2023, 13:36 |
289
0

Алькарас в преддверии 20-летия назвал свою главную теннисную мечту

Действующий чемпион US Open поделился планами

04 мая 2023, 13:36 |
289
0
Алькарас в преддверии 20-летия назвал свою главную теннисную мечту
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР), которому 5 мая исполнится 20 лет, рассказал о своих планах в профессиональном теннисном туре.

«Хочу стать одним из лучших теннисистов в истории. Я знаю, что это большая мечта, наверное, слишком большая (улыбается). Но в этом мире нужно мечтать и мыслить по-крупному.

Я хочу быть в числе лучших теннисистов в истории и буду делать все для этого», – признался Алькарас.

Напомним, накануне, 3-го числа, Алькарас в четвертьфинале турнира ATP в Мадриде обыграл карена хачанова (6:4, 7:5) и далее сыграет в полуфинале с хорватом Борном Чоричем.

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Карлос Алькарас (теннисист)
Источник ATP Tour
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