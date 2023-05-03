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  4. Алькарас остановил Хачанова на пути в полуфинал Мастерса в Мадриде
ATP
03 мая 2023, 19:25 |
310
2

Алькарас остановил Хачанова на пути в полуфинал Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист добыл победу в двух партиях

03 мая 2023, 19:25 |
310
2
Алькарас остановил Хачанова на пути в полуфинал Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карен Хачанов и Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/4 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее российского теннисистка Карена Хачанова, обыграв того в двух партиях.

Мадрид. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5

Это была третья встреча теннисистов, все выиграл Карлос. Любопытно, что теннисисты играли между собой только на грунте.

В полуфинале Алькарасу предстоит встреча с победителем встречи Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Чорич (Хорватия).

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид Карен Хачанов
Источник Sport.ua
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Макс Максов
Молодець Карлос, не потрібно там цих качанів!
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alekos59
Хачановы мишебраття адиннарот. 
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