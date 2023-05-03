Алькарас остановил Хачанова на пути в полуфинал Мастерса в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/4 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее российского теннисистка Карена Хачанова, обыграв того в двух партиях.

Мадрид. 1/4 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5

Это была третья встреча теннисистов, все выиграл Карлос. Любопытно, что теннисисты играли между собой только на грунте.

В полуфинале Алькарасу предстоит встреча с победителем встречи Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Чорич (Хорватия).