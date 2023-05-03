ATP03 мая 2023, 19:25 |
310
2
Алькарас остановил Хачанова на пути в полуфинал Мастерса в Мадриде
Испанский теннисист добыл победу в двух партиях
03 мая 2023, 19:25 |
310
2
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) в 1/4 финала Мастерса в Мадриде оказался сильнее российского теннисистка Карена Хачанова, обыграв того в двух партиях.
Мадрид. 1/4 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Карен Хачанов – 6:4, 7:5
Это была третья встреча теннисистов, все выиграл Карлос. Любопытно, что теннисисты играли между собой только на грунте.
В полуфинале Алькарасу предстоит встреча с победителем встречи Даниэль Альтмайер (Германия) – Борна Чорич (Хорватия).
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Комментарии 2
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Молодець Карлос, не потрібно там цих качанів!
Хачановы мишебраття адиннарот.
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