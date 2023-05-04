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  4. 20 украинцев и 2 легионера. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Рух
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 12:43 |
326
0

20 украинцев и 2 легионера. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Рух

Поединок состоится 4 мая в 13:00 по Киеву

04 мая 2023, 12:43 |
326
0
20 украинцев и 2 легионера. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Рух
УПЛ

В четверг, 4 мая, на поле стадиона НТК им. В. Банникова встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги назначено на 13:00.

Тренеры определили стартовые составы:

Металлист 1925: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков, Габелок., Русин, Кравченко, Мартынюк, Ременюк, Чирук

Запасные: Потbмков И., Иванников, Коваленко, Рудавский, Шершень, Потомков Ю., Абдуллаев, Ткачук А., Ногейра, Сологуб, Островский

Рух: Паньков, Роман, Дидык, Холод, Лях, Притула, Подгурский, Таллес, Мисик, Соломон, Климчук.

Запасные: Ледвой, Карабин, Рунич, Альваренга, Веремиенко, Кителло, Столярчук, Михальчук, Джеферсон, Квасница.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Источник Sport.ua
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