20 украинцев и 2 легионера. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Рух

В четверг, 4 мая, на поле стадиона НТК им. В. Банникова встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух».

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Начало матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги назначено на 13:00.

Тренеры определили стартовые составы:

Металлист 1925: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков, Габелок., Русин, Кравченко, Мартынюк, Ременюк, Чирук

Запасные: Потbмков И., Иванников, Коваленко, Рудавский, Шершень, Потомков Ю., Абдуллаев, Ткачук А., Ногейра, Сологуб, Островский

Рух: Паньков, Роман, Дидык, Холод, Лях, Притула, Подгурский, Таллес, Мисик, Соломон, Климчук.

Запасные: Ледвой, Карабин, Рунич, Альваренга, Веремиенко, Кителло, Столярчук, Михальчук, Джеферсон, Квасница.

Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.