20 украинцев и 2 легионера. Стартовые составы на матч Металлист 1925 – Рух
Поединок состоится 4 мая в 13:00 по Киеву
В четверг, 4 мая, на поле стадиона НТК им. В. Банникова встретятся харьковский «Металлист 1925» и львовский «Рух».
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Начало матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги назначено на 13:00.
Тренеры определили стартовые составы:
Металлист 1925: Сидоренко, Безуглый, Ткачук Е., Курило, Жичиков, Габелок., Русин, Кравченко, Мартынюк, Ременюк, Чирук
Запасные: Потbмков И., Иванников, Коваленко, Рудавский, Шершень, Потомков Ю., Абдуллаев, Ткачук А., Ногейра, Сологуб, Островский
Рух: Паньков, Роман, Дидык, Холод, Лях, Притула, Подгурский, Таллес, Мисик, Соломон, Климчук.
Запасные: Ледвой, Карабин, Рунич, Альваренга, Веремиенко, Кителло, Столярчук, Михальчук, Джеферсон, Квасница.
Sport.ua проведет текстовую и видеотрансляцию встречи.
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