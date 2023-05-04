КОГУТ: «В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает»

Вратарь ровенского «Вереса» Богдан Когут поделился впечатлениями от матча 24-го тура УПЛ с «Зарей» (1:0), в которой ему пришлось вступать в игру на 20-й минуте из-за удаления коллеги Вадима Ющищина.

– Мы знали, что «Заря» будет много атаковать в этом матче. Думаю, что луганчане сейчас - одна из лучших команд в УПЛ по игре. Сломало ли наши планы удаление? Все равно, мои партнеры старались и действовали на максимуме. Мы хотели заработать в Киеве хотя бы одно очко.

– Только в прошлом туре «Верес» впервые выиграл дома («Львов» – 3:2. – прим. Sport.ua). Эта встреча стала глотком воздуха для команды?

– Конечно, конечно. Тяжело было без побед дома. И хотя никто ситуацию не нагнетал, все мои партнеры понимали цену игры с ФК «Львов».

– Смотрим в турнирную таблицу и понимаем, что «Вересу» будет трудно в конце чемпионата?

– Да. В Украине, как в Англии, плотность в турнирной таблице зашкаливает. У нас одна задача – остаться в Премьер-лиге.

– Игры, которые остались, в этом сезоне для «Вереса» будут исключительно домашними. Это плюс для команды?

– Не знаю, мы дома тяжело играем. Посмотрим в конце чемпионата. Надеюсь, это будет плюсом для нашего коллектива.

«Верес» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 24 очками после 24 матчей.