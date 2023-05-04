Одесский Мудрик. Украинский футболист – в топ-50 лучших дриблеров мира

20-летний украинский футболист одесского клуба «Черноморец» Максим Брагару попал в топ-50 Международного центра спортивных исследований (CIES) по показателю индекса дриблинга среди игроков до 23 лет.

Максим расположился на 41-м месте. В среднем он идет в обыгрыш каждые 19 минут и 20 секунд, а успешность этих попыток составляет 65,6%.

Отметим, что экс-игрок сборной Украины и «Черноморца» Кирилл Ковальчук, который сейчас занимается селекцией в одесском клубе, назвал Брагару «одесским Мудриком» когда выбирал главного таланта «моряков».

Первая позиция осталась за звездным бразильцем мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Он идет в обыгрыш каждые 15 минут и 32 секунды с успешность в 50,3 %. На второй строчке рейтинга – Анхело Габриэл (13 минут 56 секунд, 64,2%) из «Сантоса», а тройку замкнул Джамал Мусиала (20 минут и 14 секунд, 60,1%).

В рейтинг попали только те футболисты, которые за последние 365 дней сыграли минимум 1500 минут.