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04 мая 2023, 12:15 | Обновлено 04 мая 2023, 13:23
2353
4

Одесский Мудрик. Украинский футболист – в топ-50 лучших дриблеров мира

Максим Брагару идет в обыгрыш каждые 19 минут и 20 секунд

04 мая 2023, 12:15 | Обновлено 04 мая 2023, 13:23
2353
4
Одесский Мудрик. Украинский футболист – в топ-50 лучших дриблеров мира
ФК Черноморец. Максим Брагару

20-летний украинский футболист одесского клуба «Черноморец» Максим Брагару попал в топ-50 Международного центра спортивных исследований (CIES) по показателю индекса дриблинга среди игроков до 23 лет.

Максим расположился на 41-м месте. В среднем он идет в обыгрыш каждые 19 минут и 20 секунд, а успешность этих попыток составляет 65,6%.

Отметим, что экс-игрок сборной Украины и «Черноморца» Кирилл Ковальчук, который сейчас занимается селекцией в одесском клубе, назвал Брагару «одесским Мудриком» когда выбирал главного таланта «моряков».

Первая позиция осталась за звездным бразильцем мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором. Он идет в обыгрыш каждые 15 минут и 32 секунды с успешность в 50,3 %. На второй строчке рейтинга – Анхело Габриэл (13 минут 56 секунд, 64,2%) из «Сантоса», а тройку замкнул Джамал Мусиала (20 минут и 14 секунд, 60,1%).

В рейтинг попали только те футболисты, которые за последние 365 дней сыграли минимум 1500 минут.

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Максим Брагару CIES дриблинг Винисиус Жуниор Джамал Мусиала Черноморец Одесса лучший игрок
Источник CIES
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Taste The World
Мурзіку до нього дуже далеко, щоб стільки грати
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+3
inoj
Не зрозуміло, чому 1 місце (15,32 сек - 50,3%) краще ніж 2-ге (13,56 сек - 64,2%)??
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+2
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CheMP
это Мудрик - одесский Брагару,але!
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+1
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