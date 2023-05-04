Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Мичел – о перспективах добыть путевку в еврокубки
Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы своей команды добыть еврокубковую путевку на следующий сезон.
«Еврокубки – это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель – набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю», - сказал Мичел.
Напомним, сейчас «Жирона», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет продлить контракт тренера.
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