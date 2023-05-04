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  4. Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
Испания
04 мая 2023, 11:19 | Обновлено 04 мая 2023, 11:24
893
3

Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»

Мичел – о перспективах добыть путевку в еврокубки

04 мая 2023, 11:19 | Обновлено 04 мая 2023, 11:24
893
3
Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»
ФК Жирона. Мичел

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы своей команды добыть еврокубковую путевку на следующий сезон.

«Еврокубки – это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель – набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю», - сказал Мичел.

Напомним, сейчас «Жирона», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет продлить контракт тренера.

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Источник Sport.es
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Crimea
У Жирони наприкінці сезону залишились прямі конкуренти за єврокубки Мальорка, Вільяреал, Бетіс, Сельта, Осасуна! Тепер кожен матч як фінал
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+1
Crimea
Хоча, якщо Осасуна виграє кубок Іспанії, то в єврокубки підуть тільки перші 6 місць чемпіонату
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