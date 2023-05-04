Наставник Жироны: «Хотим завершить сезон, войдя в историю»

Главный тренер «Жироны» Мичел оценил шансы своей команды добыть еврокубковую путевку на следующий сезон.

«Еврокубки – это мечта, но очень сложная в исполнении. 44 очка сохранят нас в чемпионате, но следующая цель – набрать 53, что будет рекордом клуба в элите. Хотим завершить сезон, войдя в историю», - сказал Мичел.

Напомним, сейчас «Жирона», цвета которой защищает украинец Виктор Цыганков, занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет продлить контракт тренера.