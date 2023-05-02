Без изменений для Цыганкова. Жирона хочет продлить контракт тренера

По информации испанских СМИ, руководство «Жироны» работает над тем, чтобы продлить контракт наставника Мичела, чей договор завершается через год.

При этом спортивный директор клуба ранее признавал, что легких переговоров не будет, учитывая интерес к специалисту после успешной работы со скромной командой, однако между руководством и тренером сейчас полная гармония.

Сообщается, что клуб хочет подписать контракт до лета 2026 года.

Украинский хавбек Виктор Цыганков провел в Ла Лиге 13 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.