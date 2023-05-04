Черноморец добыл юбилейную победу с крупным счетом в УПЛ
Одесситы отпраздновали 40-ю победу с крупным счетом
«Черноморец», обыграв «Колос» со счетом 3:0, отпраздновал 40-ю крупную викторию в чемпионатах Украины. Одесситы стали 9-м клубом, достигшим этого рубежа.
35 раз «моряки» побеждали с преимуществом в три и более мяча дома и 5 – в гостях. С крупным счетом «Черноморец» выигрывал у 20 команд. При этом чаще других у «Волыни», «Зари», «Кременя» – по 4 раза, «Карпат» и «Металлиста» – по 3.
К слову, «Колос», который стал 20-й «жертвой» одесситов, также отметил «юбилей», потерпев 10-е крупное поражение в элитном дивизионе.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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