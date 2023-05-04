Максим ЛУНЕВ: «График матчей напряженный, но трудности только закаляют»

Полузащитник «Кривбасса» Максим Лунев рассказал о подготовке к матчу 24-го тура украинской Премьер-лиги против «Ингульца».

– Максим, как «Кривбасс» готовится к игре?

– Подготовка проходит хорошо, но отличается от прошлой недели. Ведь времени на подготовку к матчу намного меньше. Что касается «Ингульца», то это неплохая команда, которая дает бой каждому сопернику и пытается навязать свой футбол.

Да, график матчей сейчас пойдет напряженный, но трудности только закаляют «Кривбасс». Наша задача - держать себя в этом игровом тонусе. Самое важное, чтобы никто не получил травмы, чтобы все были здоровы

– В последних матчах ты выходишь в стартовом составе. Как с взаимопониманием с партнерами?

– Все хорошо. Адаптация уже прошла. После травмы хочу набрать максимальную игровую форму, отдавать голевые передачи, забивать - помогать «Кривбассу» набирать очки и выполнять задачи.

– Вспомнишь, когда в последний раз играл против «Ингульца»?

– Это было осенью прошлого года. Был очень тяжелый матч. Тогда я еще играл за «Зарю» и мы уступили - 0:1.

– Знаешь, что свою первую победу в сезоне УПЛ «Кривбасс» одержал именно над «Ингульцом» в первом круге?

– Не знал. Тем более будем стремиться набрать шесть очков в двух матчах с соперником.

– Кому посвятил свой дебютный гол за «Кривбасс» в матче с «Черноморцем»?

– Никому не посвящал, но пусть он будет для моего родного города Никополь, жители которого сейчас живут под обстрелами, - сказал Лунев.

Матч «Ингулец» – «Кривбасс» состоится сегодня, 4 мая. Начало в 13:00.