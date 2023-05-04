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  4. Неманья МАТИЧ: «Точно буду тренировать в АПЛ»
Англия
04 мая 2023, 09:38 | Обновлено 04 мая 2023, 09:47
219
0

Неманья МАТИЧ: «Точно буду тренировать в АПЛ»

Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» получает тренерскую лицензию

04 мая 2023, 09:38 | Обновлено 04 мая 2023, 09:47
219
0
Неманья МАТИЧ: «Точно буду тренировать в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неманья Матич

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Неманья Матич, ныне выступающий за итальянскую «Рому», заявил, что намерен в будущем вернуться в АПЛ, но в качестве тренера.

«Я уже решил, что однажды стану тренером. Я получаю тренерскую лицензию, но в данный момент я очень сосредоточен на игре в футбол. Я чувствую себя хорошо, свежо и думаю, что пару лет в качестве футболиста у меня еще есть. Но я точно буду тренером в Премьер-лиге», - сказал Матич.

Ранее сообщалось, что «Рома» продлит контракт с опытным сербским хавбеком.

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Неманья Матич Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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