Неманья МАТИЧ: «Точно буду тренировать в АПЛ»
Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» получает тренерскую лицензию
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Неманья Матич, ныне выступающий за итальянскую «Рому», заявил, что намерен в будущем вернуться в АПЛ, но в качестве тренера.
«Я уже решил, что однажды стану тренером. Я получаю тренерскую лицензию, но в данный момент я очень сосредоточен на игре в футбол. Я чувствую себя хорошо, свежо и думаю, что пару лет в качестве футболиста у меня еще есть. Но я точно буду тренером в Премьер-лиге», - сказал Матич.
Ранее сообщалось, что «Рома» продлит контракт с опытным сербским хавбеком.
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