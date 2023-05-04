ВИШНЯК: «Исход мог быть другим, если бы не быстрый мяч и ошибки в защите»

Наставник «Колоса» Ярослав Вишняк прокомментировал поражение в матче 24-го тура УПЛ против «Черноморца» (0:3):

«Понятно, что результат негативный для нас. Он мог быть другим, если бы не быстрый мяч и досадные ошибки в защите. Но имеем то, что имеем. Принимаем этот результат и готовимся к следующим турам.

Весь чемпионат наша реализация оставляет желать лучшего. Не хватает хладнокровия и мастерства. Не забиваем такие мячи, которые должны. Пропускаем необязательные голы. Сейчас еще календарь такой. Мы играли с «Зарей» более-менее на равных, «Шахтеру» дали бой.

Много игроков выпали из-за травм, дисквалификаций. У нас, по сути, играют те же футболисты, уже немолодые, поэтому не хватает свежести.

И забитого мяча не хватало, чтоб вернуться в игру. При счете 0:2 мог забить Болбат. Плюс в первом тайме могли сравнять счет при тех моментах, что у нас были. Но что есть, то есть».