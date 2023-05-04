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  4. ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
Англия
04 мая 2023, 05:34 | Обновлено 04 мая 2023, 05:56
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ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»

Форвард «Ман Сити» забил «Вест Хэму» и превзошел рекорд по голам за сезон

04 мая 2023, 05:34 | Обновлено 04 мая 2023, 05:56
1401
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ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал победу в перенесенном матче АПЛ над «Вест Хэмом» (3:0):

«Это особенная ночь и отличный момент. Я очень счастлив и год. Я не знаю, что еще сказать. Конечно, я знал о рекорде, мы пытались создать голевые моменты, и это было нелегко, потому что они хорошо защищались. Было сложно в первом тайме, но затем моменты появились.

Я разговаривал с Джеком Грилишем перед игрой, и он сказал, что хотел бы сделать голевую передачу, чтобы я забил рекордный гол. Это был идеальный удар, я не думал перебрасывать (вратаря), но возможность появилась, поэтому я сделал это. Приятно забить этот гол. Да, больно было, когда все, поздравляя, били меня по спине.

Я не думаю о том, чтобы побить вечный рекорд Дикси Дина (60 мячей). Я посплю, проснусь завтра, а затем попытаюсь помочь команде набрать три очка против «Лидса». С их новым главным тренером (Сэмом Эллардайсом) это будет непросто».

Я не могу больше думать об этих рекордах, иначе сойду с ума. Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю. Завтра я должен подумать о «Лидсе». В какую видеоигру я играю? Не могу назвать, это было бы слишком неловко.

Обменял ли бы о все свои голы на требл? Да! Да! Это самое главное. Все знают, что это возможно, но мы не можем сейчас думать о финале Кубка Англии. Нам просто нужно думать о «Лидсе». Теперь каждая из последних и 9 игр – это финал кубка».

Эрлинг Холанд, проведя 35-й гол в 33 матчах, установил рекорд АПЛ по голам в сезоне. Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола).

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Источник BBC
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