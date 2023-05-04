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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
03.05.2023 23:00 – FT 5 : 1
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 мая 2023, 02:05 | Обновлено 04 мая 2023, 02:42
33
0

ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей Кадису, боевая ничья Валенсии и Вильярреала

3 мая состоялись три поединка 33-го тура чемпионата Испании

04 мая 2023, 02:05 | Обновлено 04 мая 2023, 02:42
33
0
ВИДЕО. Атлетико забил 5 мячей Кадису, боевая ничья Валенсии и Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Витсель и Гризманн

3 мая состоялись три поединка 33-го тура чемпионата Испании.

Атлетико забил 5 мячей Кадису (5:1), дубль оформил Антуан Гризманн.

Зафиксирована боевая ничья в матче Валенсии и Вильярреала (1:1).

Ла Лига. 33-й тур, 3 мая

Валенсия – Вильярреал – 1:1

Голы: Лино, 72 – Джексон, 62.

Атлетико – Кадис – 5:1

Голы: Гризманн, 2, 27, Мората, 49, Карраско, 57 (пен), Молина, 73 – Лосано, 72.

Хетафе – Сельта – 1:0

Гол: Энес Унал, 3 (пен).

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Науэль Молина (Атлетико Мадрид).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Лосано (Кадис).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Атлетико Мадрид).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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