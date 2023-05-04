Франция04 мая 2023, 01:27 | Обновлено 04 мая 2023, 01:44
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ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
Голами отметились форвард Жереми Ле Дордон и хавбек Матиаш Перейра Лаже
04 мая 2023, 01:27 | Обновлено 04 мая 2023, 01:44
26
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В матче 33-го тура чемпионата Франции «Брест» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились форвард Жереми Ле Дордон и хавбек Матиаc Перейра Лаже.
«Брест» занимает 14-е место (35 очков). «Нант» находится на 17-й позиции (32 очка).
Лига 1. 33-й тур, 3 мая
Брест – Нант – 2:0
Голы: Ле Дуарон, 18, Перейра Лаже, 35
Видеообзор матча
События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
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