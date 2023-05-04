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Чемпионат Франции
Брест
03.05.2023 22:00 – FT 2 : 0
Нант
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Франция
04 мая 2023, 01:27 | Обновлено 04 мая 2023, 01:44
26
0

ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант

Голами отметились форвард Жереми Ле Дордон и хавбек Матиаш Перейра Лаже

04 мая 2023, 01:27 | Обновлено 04 мая 2023, 01:44
26
0
ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Франции «Брест» дома обыграл «Нант» со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились форвард Жереми Ле Дордон и хавбек Матиаc Перейра Лаже.

«Брест» занимает 14-е место (35 очков). «Нант» находится на 17-й позиции (32 очка).

Лига 1. 33-й тур, 3 мая

Брест – Нант – 2:0

Голы: Ле Дуарон, 18, Перейра Лаже, 35

Видеообзор матча

События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми ле Дуарон (Брест).
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Брест (Франция) Нант чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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