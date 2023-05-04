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Чемпионат Украины
Ворскла
04.05.2023 15:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 00:49
93
0

Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая в 15:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 00:49
93
0
Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Динамо смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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