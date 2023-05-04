В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 15:00.

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«Ворскла» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Динамо».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция