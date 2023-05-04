04.05.2023 15:00 - : -
Украина. Премьер лига04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 00:49
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Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая в 15:00 поединок 24-го тура Украинской Премьер-Лиги
04 мая 2023, 00:23 | Обновлено 04 мая 2023, 00:49
93
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В четверг, 4 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ворскла» и «Динамо». Игра пройдет в Полтаве на стадионе «Ворскла» имени Алексея Бутовского. Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Ворскла» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Динамо».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Ворскла – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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