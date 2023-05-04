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Чемпионат Италии
Лацио
03.05.2023 22:00 – FT 2 : 0
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Италия
04 мая 2023, 00:05 |
223
0

Интер забил 6 голов, победа Лацио. Наполи до Скудетто остался 1 пункт

Неаполитанцы могут оформить Скудетто в четверг

04 мая 2023, 00:05 |
223
0
Интер забил 6 голов, победа Лацио. Наполи до Скудетто остался 1 пункт
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду состоялось большинство матчей 33-го тура чемпионата Италии. «Лацио» свой матч выиграл, поэтому «Наполи» еще не празднует чемпионский титул.

Но сделает это в четверг, если наберет один пункт в матче с «Удинезе». Сейчас между соперниками 15 очков.

Отметим 6 голов «Интера» в матче с «Вероной», а также ничью «Милана» с аутсайдером «Кремонезе».

Чемпионат Италии. 33-й тур

Лацио - Сассуоло 2:0
Голы: Андерсон, 14, Башич, 90

Верона - Интер 0:6
Голы: Гайч, 31 (в свои ворота), Чалханоглу, 36, Джеко, 38, 61, Лаутаро, 55, 90

Монца - Рома 1:1
Голы: Калдирола, 39 - Эль-Шаарави, 24

Милан - Кремонезе 1:1
Голы: Мессиас, 90 - Окереке, 77

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Интер Милан Лацио Наполи чемпионат Италии по футболу Милан Сассуоло Верона Кремонезе
Источник Sport.ua
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