Интер забил 6 голов, победа Лацио. Наполи до Скудетто остался 1 пункт

В среду состоялось большинство матчей 33-го тура чемпионата Италии. «Лацио» свой матч выиграл, поэтому «Наполи» еще не празднует чемпионский титул.

Но сделает это в четверг, если наберет один пункт в матче с «Удинезе». Сейчас между соперниками 15 очков.

Отметим 6 голов «Интера» в матче с «Вероной», а также ничью «Милана» с аутсайдером «Кремонезе».

Чемпионат Италии. 33-й тур

Лацио - Сассуоло 2:0

Голы: Андерсон, 14, Башич, 90

Верона - Интер 0:6

Голы: Гайч, 31 (в свои ворота), Чалханоглу, 36, Джеко, 38, 61, Лаутаро, 55, 90

Монца - Рома 1:1

Голы: Калдирола, 39 - Эль-Шаарави, 24

Милан - Кремонезе 1:1

Голы: Мессиас, 90 - Окереке, 77