Интер забил 6 голов, победа Лацио. Наполи до Скудетто остался 1 пункт
Неаполитанцы могут оформить Скудетто в четверг
В среду состоялось большинство матчей 33-го тура чемпионата Италии. «Лацио» свой матч выиграл, поэтому «Наполи» еще не празднует чемпионский титул.
Но сделает это в четверг, если наберет один пункт в матче с «Удинезе». Сейчас между соперниками 15 очков.
Отметим 6 голов «Интера» в матче с «Вероной», а также ничью «Милана» с аутсайдером «Кремонезе».
Чемпионат Италии. 33-й тур
Лацио - Сассуоло 2:0
Голы: Андерсон, 14, Башич, 90
Верона - Интер 0:6
Голы: Гайч, 31 (в свои ворота), Чалханоглу, 36, Джеко, 38, 61, Лаутаро, 55, 90
Монца - Рома 1:1
Голы: Калдирола, 39 - Эль-Шаарави, 24
Милан - Кремонезе 1:1
Голы: Мессиас, 90 - Окереке, 77
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