Месси улетал из Парижа, думая: будут выходные. Но ПСЖ поставил тренировку

Продолжает обрастать подробностями скандал вокруг аргентинского форварда французского клуба «ПСЖ» Лионеля Месси.

Месси обвиняют в поездке в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лионель пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, якобы после самовольного отъезда в арабскую страну. Руководство приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели.

Как оказалось, аргентинец заранее предупреждал парижский клуб, что улетит в Саудовскую Аравию на два дня из-за контракта в качестве амбассадора по туризму этой страны.

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Кроме того, изначально на понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные, а никаких тренировок в расписании не стояло, сообщает аргентинская газета Olé.

Аргентинец улетел из Парижа утром в понедельник, думая, что у него есть два выходных дня. А когда он уже был в Саудовской Аравию, в «ПСЖ» почему-то поменяли планы и поставил тренировку на понедельник. Шансов успеть на нее у Месси не было.

В твиттере «ПСЖ» расписание клуба на неделю появилось лишь во вторник, 2 мая, в 14:00. И тренировка в понедельник фактически стоит «задним числом».