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  4. Месси улетал из Парижа, думая: будут выходные. Но ПСЖ поставил тренировку
Франция
03 мая 2023, 22:25 | Обновлено 03 мая 2023, 22:40
1584
1

Месси улетал из Парижа, думая: будут выходные. Но ПСЖ поставил тренировку

Неужели парижский клуб специально подставил своего звездного игрока?

03 мая 2023, 22:25 | Обновлено 03 мая 2023, 22:40
1584
1
Месси улетал из Парижа, думая: будут выходные. Но ПСЖ поставил тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Продолжает обрастать подробностями скандал вокруг аргентинского форварда французского клуба «ПСЖ» Лионеля Месси.

Месси обвиняют в поездке в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лионель пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, якобы после самовольного отъезда в арабскую страну. Руководство приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели.

Как оказалось, аргентинец заранее предупреждал парижский клуб, что улетит в Саудовскую Аравию на два дня из-за контракта в качестве амбассадора по туризму этой страны.

Кроме того, изначально на понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные, а никаких тренировок в расписании не стояло, сообщает аргентинская газета Olé.

Аргентинец улетел из Парижа утром в понедельник, думая, что у него есть два выходных дня. А когда он уже был в Саудовской Аравию, в «ПСЖ» почему-то поменяли планы и поставил тренировку на понедельник. Шансов успеть на нее у Месси не было.

В твиттере «ПСЖ» расписание клуба на неделю появилось лишь во вторник, 2 мая, в 14:00. И тренировка в понедельник фактически стоит «задним числом».

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Источник Sport.ua
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Чтобы ещё аргентинская газета написала бы об аргентинской звезде?)
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