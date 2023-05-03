Месси улетал из Парижа, думая: будут выходные. Но ПСЖ поставил тренировку
Неужели парижский клуб специально подставил своего звездного игрока?
Продолжает обрастать подробностями скандал вокруг аргентинского форварда французского клуба «ПСЖ» Лионеля Месси.
Месси обвиняют в поездке в Саудовскую Аравию без разрешения клуба. Лионель пропустил тренировку в понедельник, 1 мая, якобы после самовольного отъезда в арабскую страну. Руководство приняло решение отстранить Месси от тренировок и матчей на 2 недели.
Как оказалось, аргентинец заранее предупреждал парижский клуб, что улетит в Саудовскую Аравию на два дня из-за контракта в качестве амбассадора по туризму этой страны.
Кроме того, изначально на понедельник и вторник у «ПСЖ» были запланированы выходные, а никаких тренировок в расписании не стояло, сообщает аргентинская газета Olé.
Аргентинец улетел из Парижа утром в понедельник, думая, что у него есть два выходных дня. А когда он уже был в Саудовской Аравию, в «ПСЖ» почему-то поменяли планы и поставил тренировку на понедельник. Шансов успеть на нее у Месси не было.
В твиттере «ПСЖ» расписание клуба на неделю появилось лишь во вторник, 2 мая, в 14:00. И тренировка в понедельник фактически стоит «задним числом».
🗒 Le programme de la semaine— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 2, 2023
🆚 @estac_officiel le 07/05 à 20h45 au Stade de l'Aube. #ESTACPSG I #Ligue1 pic.twitter.com/5Dv38trDTm
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