Возвращение в основу Пеглоу отметил хет-триком
Свой первый «трюк со шляпой» бразилец исполнил в 7-м матче
На матч с «Металлистом» (5:0) 21-летний бразильский легионер «Днепра-1» Пеглоу после месячного перерыва вышел в стартовом составе. Свое возвращение в основу он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Пеглоу оказался одним из самых ранних в истории украинских чемпионатов. Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Игрок
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
ЖОЗЕМАР
|
Сталь А
|
04.03.2007
|
Металлург Д (д)
|
3:0
|
2-й
|
Игорь ПЕТРОВ
|
Шахтер
|
31.07.1994
|
Прикарпатье (д)
|
3:0
|
2-й
|
Шалва АПХАЗАВА
|
Арсенал
|
19.07.2002
|
Волынь (д)
|
8:1
|
2-й
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Динамо
|
16.05.2009
|
Карпаты (г)
|
4:1
|
4-й
|
Иван ГЕЦКО
|
Черноморец
|
04.04.1992
|
Нива В (д)
|
6:0
|
4-й
|
Мариан САВУ
|
Шахтер
|
30.07.2000
|
Сталь А (г)
|
5:2
|
4-й
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Шахтер
|
05.10.2013
|
Арсенал (д)
|
7:0
|
5-й
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Динамо
|
19.08.2007
|
Карпаты (д)
|
7:3
|
7-й
|
Джулиус АГАХОВА
|
Шахтер
|
15.06.2001
|
Нива Т (г)
|
7:0
|
7-й
|
Джонатан КРИСТАЛЬДО
|
Металлист
|
08.05.2011
|
Волынь (г)
|
4:1
|
7-й
|
ПЕГЛОУ
|
Днепр-1
|
03.05.2023
|
Металлист (д)
|
5:0
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