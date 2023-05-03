Возвращение в основу Пеглоу отметил хет-триком

На матч с «Металлистом» (5:0) 21-летний бразильский легионер «Днепра-1» Пеглоу после месячного перерыва вышел в стартовом составе. Свое возвращение в основу он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Пеглоу оказался одним из самых ранних в истории украинских чемпионатов. Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины