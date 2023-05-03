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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 21:37 | Обновлено 03 мая 2023, 21:44
242
0

Возвращение в основу Пеглоу отметил хет-триком

Свой первый «трюк со шляпой» бразилец исполнил в 7-м матче

03 мая 2023, 21:37 | Обновлено 03 мая 2023, 21:44
242
0
Возвращение в основу Пеглоу отметил хет-триком
СК Днепр-1. Пеглоу

На матч с «Металлистом» (5:0) 21-летний бразильский легионер «Днепра-1» Пеглоу после месячного перерыва вышел в стартовом составе. Свое возвращение в основу он отметил не только открытием голевого счета в УПЛ, но и премьерным хет-триком. Причем «трюк со шляпой» Пеглоу оказался одним из самых ранних в истории украинских чемпионатов. Меньше матчей на первый хет-трик понадобилось только 8 игрокам, в том числе двум соотечественникам бразильца – Жоземару из алчевской «Стали» и динамовцу Гильерме.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние премьерные хет-трики в чемпионатах Украины

Матч

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1-й

ЖОЗЕМАР

Сталь А

04.03.2007

Металлург Д (д)

3:0

2-й

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

31.07.1994

Прикарпатье (д)

3:0

2-й

Шалва АПХАЗАВА

Арсенал

19.07.2002

Волынь (д)

8:1

2-й

ГИЛЬЕРМЕ

Динамо

16.05.2009

Карпаты (г)

4:1

4-й

Иван ГЕЦКО

Черноморец

04.04.1992

Нива В (д)

6:0

4-й

Мариан САВУ

Шахтер

30.07.2000

Сталь А (г)

5:2

4-й

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

05.10.2013

Арсенал (д)

7:0

5-й

Исмаэль БАНГУРА

Динамо

19.08.2007

Карпаты (д)

7:3

7-й

Джулиус АГАХОВА

Шахтер

15.06.2001

Нива Т (г)

7:0

7-й

Джонатан КРИСТАЛЬДО

Металлист

08.05.2011

Волынь (г)

4:1

7-й

ПЕГЛОУ

Днепр-1

03.05.2023

Металлист (д)

5:0

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Источник Sport.ua
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