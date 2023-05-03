Днепр-1 отпраздновал свою самую крупную победу в УПЛ

Разгромив «Металлист» со счетом 5:0, «Днепр-1» отпраздновал 15-ю и самую крупную викторию в элитном дивизионе, в том числе 10-ю - на своем поле. Ранее днепряне трижды добивались перевеса в 4 мяча. В сезоне-2020/21 они дома взяли верх над «Львовом» – 5:1, а в следующем чемпионате, также в родных стенах, над «Минаем» – 4:0 и «Ворсклой» – 5:1. В свою очередь «Металлист» проиграл с разницей в 5 мячей уже 13-й раз.

Между тем «Днепр-1» стал автором 3500-й победы хозяев в истории УПЛ. На своем поле добивались успеха все без исключения коллективы. Чаще других «Динамо» – 367, «Шахтер» – 365, «Днепр» – 238 и «Карпаты» – 188.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ