Игор Йовичевич одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ
Наставник горняков отпраздновал юбилейную викторию
Победа «Шахтера» над «Минаем» (1:0) стала 50-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Хорват стал 5-м зарубежным тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 21 викторию Йовичевич отпраздновал в 41 матче с «Днепром-1» (51,2%), 18 в 24-х с «Шахтером» (75,0%) и 11 в 42-х с «Карпатами» (26,2%).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные победы Игора Йовичевича в чемпионатах Украины
|
Победа
|
Дата
|
Клуб Йовичевича
|
Соперник
|
Тренер
|
Счет
|
1-я
|
17.08.2014
|
Карпаты
|
Волынь
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
2:0 (г)
|
10-я
|
31.10.2015
|
Карпаты
|
Металлург З
|
Анатолий ЧАНЦЕВ
|
1:0 (д)
|
20-я
|
31.07.2021
|
Днепр-1
|
Черноморец
|
Юрий МОРОЗ
|
3:0 (д)
|
30-я
|
27.11.2021
|
Днепр-1
|
Ворскла
|
Юрий МАКСИМОВ
|
5:1 (д)
|
40-я
|
09.11.2022
|
Шахтер
|
Верес
|
Юрий ВИРТ
|
2:0 (д)
|
50-я
|
03.05.2023
|
Шахтер
|
Минай
|
Владимир ШАРАН
|
1:0 (д)
Зарубежные тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Страна
|
Клубы
|
Победы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Румыния
|
Шахтер (272), Динамо (46)
|
318
|
2.
|
Паулу ФОНСЕКА
|
Португалия
|
Шахтер
|
75
|
3.
|
Юрий СЕМИН
|
Россия
|
Динамо
|
74
|
4.
|
Хуанде РАМОС
|
Испания
|
Днепр
|
59
|
5.
|
Игор ЙОВИЧЕВИЧ
|
Хорватия
|
Карпаты (11), Днепр-1 (21),
|
50
|
|
|
|
Шахтер (18)
|
|
6.
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Беларусь
|
Динамо
|
46
|
7.
|
Николай КОСТОВ
|
Болгария
|
Металлург Д (32), Карпаты (7),
|
43
|
|
|
|
Сталь Км (4)
|
|
8.
|
Луиш КАШТРУ
|
Португалия
|
Шахтер
|
41
|
9.
|
Олег КОНОНОВ
|
Беларусь
|
Карпаты (36), Севастополь (1)
|
37
|
10.
|
Леонид КУЧУК
|
Беларусь
|
Арсенал (20), Сталь Км (8), Рух (8)
|
36
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