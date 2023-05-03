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  4. Игор Йовичевич одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 20:04 | Обновлено 03 мая 2023, 20:30
85
0

Игор Йовичевич одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ

Наставник горняков отпраздновал юбилейную викторию

03 мая 2023, 20:04 | Обновлено 03 мая 2023, 20:30
85
0
Игор Йовичевич одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ
ФК Шахтер. Игор Йовичевич

Победа «Шахтера» над «Минаем» (1:0) стала 50-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Хорват стал 5-м зарубежным тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 21 викторию Йовичевич отпраздновал в 41 матче с «Днепром-1» (51,2%), 18 в 24-х с «Шахтером» (75,0%) и 11 в 42-х с «Карпатами» (26,2%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Игора Йовичевича в чемпионатах Украины

Победа

Дата

Клуб Йовичевича

Соперник

Тренер

Счет

1-я

17.08.2014

Карпаты

Волынь

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

2:0 (г)

10-я

31.10.2015

Карпаты

Металлург З

Анатолий ЧАНЦЕВ

1:0 (д)

20-я

31.07.2021

Днепр-1

Черноморец

Юрий МОРОЗ

3:0 (д)

30-я

27.11.2021

Днепр-1

Ворскла

Юрий МАКСИМОВ

5:1 (д)

40-я

09.11.2022

Шахтер

Верес

Юрий ВИРТ

2:0 (д)

50-я

03.05.2023

Шахтер

Минай

Владимир ШАРАН

1:0 (д)

Зарубежные тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины

Тренер

Страна

Клубы

Победы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (272), Динамо (46)

318

2.

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

75

3.

Юрий СЕМИН

Россия

Динамо

74

4.

Хуанде РАМОС

Испания

Днепр

59

5.

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Хорватия

Карпаты (11), Днепр-1 (21),

50

Шахтер (18)

6.

Александр ХАЦКЕВИЧ

Беларусь

Динамо

46

7.

Николай КОСТОВ

Болгария

Металлург Д (32), Карпаты (7),

43

Сталь Км (4)

8.

Луиш КАШТРУ

Португалия

Шахтер

41

9.

Олег КОНОНОВ

Беларусь

Карпаты (36), Севастополь (1)

37

10.

Леонид КУЧУК

Беларусь

Арсенал (20), Сталь Км (8), Рух (8)

36

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Источник Sport.ua
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