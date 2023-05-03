Игор Йовичевич одержал 50-ю победу на тренерском посту в УПЛ

Победа «Шахтера» над «Минаем» (1:0) стала 50-й для наставника горняков Игора Йовичевича в чемпионатах Украины. Хорват стал 5-м зарубежным тренером, достигшим этого рубежа в УПЛ. 21 викторию Йовичевич отпраздновал в 41 матче с «Днепром-1» (51,2%), 18 в 24-х с «Шахтером» (75,0%) и 11 в 42-х с «Карпатами» (26,2%).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные победы Игора Йовичевича в чемпионатах Украины

Победа Дата Клуб Йовичевича Соперник Тренер Счет 1-я 17.08.2014 Карпаты Волынь Виталий КВАРЦЯНЫЙ 2:0 (г) 10-я 31.10.2015 Карпаты Металлург З Анатолий ЧАНЦЕВ 1:0 (д) 20-я 31.07.2021 Днепр-1 Черноморец Юрий МОРОЗ 3:0 (д) 30-я 27.11.2021 Днепр-1 Ворскла Юрий МАКСИМОВ 5:1 (д) 40-я 09.11.2022 Шахтер Верес Юрий ВИРТ 2:0 (д) 50-я 03.05.2023 Шахтер Минай Владимир ШАРАН 1:0 (д)

Зарубежные тренеры, одержавшие наибольшее количество побед в чемпионатах Украины