Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории УПЛ

Вышедший на замену в матче с «Днепром-1» (0:5) нападающий «Металлиста» Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 159 дней. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший форварду «Таврии» Юрию Фенину, он превзошел на 62 дня.

Кроме того, Дегтярь оказался первым футболистом 2007 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст Игрок Клуб Дата Соперник Счет 15 лет 159 дней Кирилл ДЕГТЯРЬ Металлист 03.05.2023 Днепр-1 (г) 0:5 15 лет 221 день Юрий ФЕНИН Таврия 04.11.1992 Заря (д) 2:1 15 лет 290 дней Владимир ГАПОН Волынь 20.05.1995 Динамо (г) 1:3 15 лет 314 дней Сергей КОВРЫЖКИН Таврия 12.05.1995 Нива Т (г) 0:2 15 лет 330 дней Алексей ТЕЛЯТНИКОВ Торпедо 15.09.1996 Ворскла (г) 0:2 16 лет 34 дня Сергей ПЕРХУН Днепр 08.10.1993 Кривбасс (д) 2:1 16 лет 38 дней Виталий ИВАНКО Металлург Д 17.05.2008 Шахтер (г) 1:4 16 лет 81 день Даниил САВИН Мариуполь 18.09.2021 Шахтер (д) 0:5 16 лет 83 дня Иван МАЛИМОН Темп 15.10.1994 Прикарпатье (д) 3:0 16 лет 110 дней Павел РЫБКОВСКИЙ Волынь 30.10.2005 Кривбасс (д) 3:0 16 лет 110 дней Егор ЯРМОЛЮК Днепр-1 19.06.2020 Ворскла (г) 0:2

Футболисты 1997-2007 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины