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  4. Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории УПЛ
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 19:48 | Обновлено 03 мая 2023, 20:15
1022
0

Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории УПЛ

Матч против «Днепра-1» форвард «Металлиста» провел в 15 лет 159 дней

03 мая 2023, 19:48 | Обновлено 03 мая 2023, 20:15
1022
0
Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории УПЛ
СК Днепр-1. Кирилл Дегтярь (справа) против Валерия Лучкевича

Вышедший на замену в матче с «Днепром-1» (0:5) нападающий «Металлиста» Кирилл Дегтярь стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Украины – 15 лет 159 дней. Прежний рекорд 31-летней давности, принадлежавший форварду «Таврии» Юрию Фенину, он превзошел на 62 дня.

Кроме того, Дегтярь оказался первым футболистом 2007 года рождения, сыгравшим в элитном дивизионе.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые молодые дебютанты чемпионатов Украины

Возраст

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

15 лет 159 дней

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

15 лет 221 день

Юрий ФЕНИН

Таврия

04.11.1992

Заря (д)

2:1

15 лет 290 дней

Владимир ГАПОН

Волынь

20.05.1995

Динамо (г)

1:3

15 лет 314 дней

Сергей КОВРЫЖКИН

Таврия

12.05.1995

Нива Т (г)

0:2

15 лет 330 дней

Алексей ТЕЛЯТНИКОВ

Торпедо

15.09.1996

Ворскла (г)

0:2

16 лет 34 дня

Сергей ПЕРХУН

Днепр

08.10.1993

Кривбасс (д)

2:1

16 лет 38 дней

Виталий ИВАНКО

Металлург Д

17.05.2008

Шахтер (г)

1:4

16 лет 81 день

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

16 лет 83 дня

Иван МАЛИМОН

Темп

15.10.1994

Прикарпатье (д)

3:0

16 лет 110 дней

Павел РЫБКОВСКИЙ

Волынь

30.10.2005

Кривбасс (д)

3:0

16 лет 110 дней

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

Футболисты 1997-2007 г.р., первыми сыгравшие в чемпионатах Украины

Г. р.

Игрок

Клуб

Дата

Соперник

Счет

1997

Алексей ЗИНКЕВИЧ

Волынь

17.10.2014

Шахтер (г)

2:6

1998

Николай ШАПАРЕНКО

Ильичевец

05.04.2015

Шахтер (д)

2:6

1999

Ярослав ДЕДА

Волынь

13.03.2016

Сталь Дз (д)

1:0

2000

Владислав ДМИТРЕНКО

Волынь

24.09.2016

Шахтер (г)

0:3

2001

Даниил СИКАН

Карпаты

12.08.2018

Заря (д)

1:1

2002

Максим БРАМА

Львов

30.05.2019

Шахтер (д)

0:3

2004

Егор ЯРМОЛЮК

Днепр-1

19.06.2020

Ворскла (г)

0:2

2005

Даниил САВИН

Мариуполь

18.09.2021

Шахтер (д)

0:5

2006

Даниил КАЙДАЛОВ

Металлист

25.11.2022

Черноморец (г)

0:0

2007

Кирилл ДЕГТЯРЬ

Металлист

03.05.2023

Днепр-1 (г)

0:5

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Источник Sport.ua
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