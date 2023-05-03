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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 17:16 | Обновлено 03 мая 2023, 17:24
176
1

Черноморец прервал неприятную домашнюю серию

Наставник команды Роман Григорчук отпраздновал юбилей

03 мая 2023, 17:16 | Обновлено 03 мая 2023, 17:24
176
1
Черноморец прервал неприятную домашнюю серию
УПЛ

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Колос».

Эта победа стала для «моряков» знаковой сразу по нескольким причинам. Выиграв у гостей из Ковалевки, игроки «Черноморца» прервали домашнюю серию без побед, которая продолжалась у них пять матчей.

Таким достижением они порадовали своего главного тренера Романа Григорчука, который добился в своей карьере 30-й домашней победы в УПЛ.

Ко всему прочему, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности, одесситы прервали пропускную серию, которая продолжалась у них 10 поединков.

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Черноморец Одесса Черноморец - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Роман Григорчук
Источник УПЛ
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