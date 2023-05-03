Черноморец прервал неприятную домашнюю серию

В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Колос».

Эта победа стала для «моряков» знаковой сразу по нескольким причинам. Выиграв у гостей из Ковалевки, игроки «Черноморца» прервали домашнюю серию без побед, которая продолжалась у них пять матчей.

Таким достижением они порадовали своего главного тренера Романа Григорчука, который добился в своей карьере 30-й домашней победы в УПЛ.

Ко всему прочему, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности, одесситы прервали пропускную серию, которая продолжалась у них 10 поединков.