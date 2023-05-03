Черноморец прервал неприятную домашнюю серию
Наставник команды Роман Григорчук отпраздновал юбилей
В среду, 3 мая, в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» на своем поле со счетом 3:0 обыграл «Колос».
Эта победа стала для «моряков» знаковой сразу по нескольким причинам. Выиграв у гостей из Ковалевки, игроки «Черноморца» прервали домашнюю серию без побед, которая продолжалась у них пять матчей.
Таким достижением они порадовали своего главного тренера Романа Григорчука, который добился в своей карьере 30-й домашней победы в УПЛ.
Ко всему прочему, сумев сохранить свои ворота в неприкосновенности, одесситы прервали пропускную серию, которая продолжалась у них 10 поединков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Кучера не встретила сопротивления от экспериментального состава соперников
Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга