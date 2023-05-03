Украина. Премьер лига03 мая 2023, 16:59 |
1813
10
Дарио СРНА: «Гол Миная был чистым»
Спортдир «Шахтера» – о матче с «Минаем»
03 мая 2023, 16:59 |
1813
10
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна признал, что незасчитанный гол «Миная» был чистым:
«Надо быть честными и признать, что гол «Миная» был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки.
Нам всегда тяжело играть против «Миная» и Владимира Шарана – это замечательный тренер и хорошая команда. Считаю, всем было бы легче, если бы был VAR на матче».
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А все потому что арбитр ошибся всего один раз и в нужную сторону дутого лидера
Так, можна казати що за грою і ударами ШД мав тотальну перевагу і виграв би всеодно, але є факт суддівської "помилки" на користь ШД.