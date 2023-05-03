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  4. Дарио СРНА: «Гол Миная был чистым»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:59 |
1813
10

Дарио СРНА: «Гол Миная был чистым»

Спортдир «Шахтера» – о матче с «Минаем»

03 мая 2023, 16:59 |
1813
10
Дарио СРНА: «Гол Миная был чистым»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна признал, что незасчитанный гол «Миная» был чистым:

«Надо быть честными и признать, что гол «Миная» был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки.

Нам всегда тяжело играть против «Миная» и Владимира Шарана – это замечательный тренер и хорошая команда. Считаю, всем было бы легче, если бы был VAR на матче».

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Дарио Срна Шахтер Донецк Шахтер - Минай Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
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Комментарии 10
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avk2307
Чего это Даша в прошлой игре с Колосом когда Бондарь приемом карате завалил игрока Колоса и отобрал мяч  и следующей передачей ктото из шахтеров забросил в Штрафную на гол Траоре  не вышел и не попросил гол отменить.???
А все потому что арбитр ошибся всего один раз и в нужную сторону дутого лидера
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+6
Fant24
Бедный Вацко .как же он теперь начнет петлять если даже Срна признал очевидное.Вот посмеемся 
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+6
Fant24
И судья это знал и прекрасно видел.Так смысл проводить чемпионат Украины ? Напишите чемпион Шахтер и не нужно бегать потеть 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Fant24
Вы можете представить чтобы такой гол не засчитали в пользу шахтера ?
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+3
Remark
Я бы почитал что он бы сказал, если бы такой гол не засчитали команде Шахтер например против... Днепра или Динамо)))
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+2
nick07
а який сенс у цьому визнанню? результат то на табло.
Так, можна казати що за грою і ударами ШД мав тотальну перевагу і виграв би всеодно, але є факт суддівської "помилки" на користь ШД. 
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+2
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Fant24
Вы скажете для чего Срна это говорит ? Это очевидно.Он хочет сказать что мы не платили за отмену этого года и для чего нам судья жопу лижет мы не знаем 
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0
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