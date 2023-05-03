Дарио СРНА: «Гол Миная был чистым»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна признал, что незасчитанный гол «Миная» был чистым:

«Надо быть честными и признать, что гол «Миная» был чистым. Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки.

Нам всегда тяжело играть против «Миная» и Владимира Шарана – это замечательный тренер и хорошая команда. Считаю, всем было бы легче, если бы был VAR на матче».